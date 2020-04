Šéf hračkářství Hamleys: Zavřené hranice jsou pro nás likvidační | E15.cz

Dostali jste nějakou státní podporu na podnikání?

Požádali jsme o podporu v programu Antivirus na ochranu zaměstnanosti. Avšak když jsme si to spočítali, tak dostaneme maximálně polovinu z nákladů. Kdybychom měli živit zaměstnance tři měsíce s polovičním nákladem, tak na to si ještě můžeme půjčit. Ale obrovský problém jsou jiné dvě věci. Vláda kromě aktuálně schváleného odkladu nijak nepomáhá s nájmem. A navíc neřeší, že nám do České republiky nepustí zákazníky. Celkem 30 procent z našich tržeb přitom spolkne nájem. Proto nás žádný program nezachrání, pokud bychom měli platit nájemné v plné výši.

Nakolik je pro vás citlivý zákaz přeshraničního cestování?

Jsme v turistické lokalitě a 60 procent tržeb máme od turistů. S pronajímatelem se tedy možná dohodneme na slevě po dobu, co bylo zavřeno. Ale dokud budou zavřené hranice, tak to bude likvidační. Řešením v tuto chvíli není ani půjčka. Půjčka do 15 milionů jsou dva měsíční nájmy. My ale potřebujeme přežít dalších 12 měsíců.

Pomůže vám Sněmovnou schválený odklad nájemného?

To, co navrhla vláda a schválili poslanci, nám pomůže, ale nezachrání nás to. Avšak stále je to lepší, než co vzešlo ze Senátu. Z toho jsem byl úplně zděšený. Jsem rád, že senátní návrh neprošel, celou situaci by jenom zhoršil.

Myslíte státní garanci odloženého nájemného pronajímatelům? Proč?

Kdyby stát nepomohl vůbec nikomu, tak by obchodník přišel za majitelem obchodního centra a řekl by mu, že bez peněz končí. Nějak by se ale domluvili, protože by neměli jinou možnost. Avšak když stát zaručí pronajímatelům 80 procent nájemného, když krachnu, tak to dopadne úplně jinak. Pronajímatel po mém bankrotu dostane 80 procent nájmu a navíc si strhne bankovní záruku, která bývá ve výši tří až šesti měsíčních nájmů. Tím by si prakticky koupil šest měsíců na to, aby si mohli najít někoho jiného. Takže to, co Senát navrhl, by paradoxně retailisty zničilo.

Není to ale tak, že i majitelé retailových nemovitostí mají své závazky?

Když postavíte obchodní centrum, tak ho v průměru musíte pronajmout za 20 až 25 eur za metr čtvereční měsíčně, aby se vám časem stavba zaplatila. Když ale máte obchodní centrum na dobrém místě, tak postupem času už vám obchodníci v průměru platí za čtvereční metr 40 eur měsíčně. A v tu chvíli developer prodá obchodní centrum někomu jinému a realizuje své velké zisky.

Nový majitel pokračuje v provozu, nájemné se mezitím zvýší na například 48 eur, zase centrum prodá a zase zrealizuje zisky. Centrum jako stavba už mezitím bylo zaplacené. A současný vlastník brečí, že chudák má také úvěry, které si vzal kvůli akvizici. Ale celá realita je, že se jedná o byznys, který má větší dluh, než je náklad na výstavbu nemovitosti. Stejně jako tomu bylo v USA minulého desetiletí při hypoteční krizi.

Vidíte v současné situaci nějaké řešení?

Pronajímatel prakticky nezaměstnává lidi. Když se podíváte na obchodní centrum s 200 jednotkami, tak v něm může být 1200 pracovníků, z toho 1100 zaměstnávají nájemci. Takže pokud má být nějaká podpora, tak by měla směřovat k obchodníkům. Vláda by stejně, jako je to v jiných státech, měla poskytnout například 50procentní dotaci na nájemné za předpokladu, že pronajímatel nájemci 50 procent sleví.

Tím by byl problém vyřešený, všichni by to brali. Pak bychom si mohli vzít půjčku, z níž bychom pokryli mzdy a náklady na nižší tržby v dalších 12 měsících. Ale hlavní by bylo, že bychom po dobu uzavření prodejen nemuseli platit nájem. Přeci jen zavření obchodů jsme nezpůsobili.

V ulici Na Příkopě si pronajímáte velké prostory. Bavíte se o slevě z nájmu?

O snížení nájemného se bavíme. Problém ale je, že většina velkých realitních firem má lokální management, ale všechno se schvaluje někde v zahraničí. Takže lokální manažeři sice mají snahu se domluvit, ale dokud nemáte podepsanou smlouvu, nemáte nic.

Vláda od konce dubna povolila otevření i větších obchodů se vstupem z ulice s tím, že velké prodejny si plochu můžou zmenšit například páskou. Je to pro vás řešení?

Počítáme s tím, že otevřeme až 8. června. Máme 5000 metrů čtverečních a zmenšení na 200 metrů by nemělo žádný ekonomický smysl.

Turisté se však do Prahy asi jen tak nevrátí. Máte plán, jak se bez nich po otevření obejdete?

Pokud nám dá pronajímatel slevu z nájemného, tak máme i české zákazníky. Ale bez slevy z nájmu skončíme.

Jak velká sleva z nájmu by byla ideální?

Do konce roku bychom nejraději neplatili nic. Zákazníci nepřijdou a tržby z těch, kteří přeci jen dorazí, sotva pokryjí mzdy. Hodně lokálních zákazníků se bude bát, že se ve velkém obchodu nakazí, a turistům sem zakázali přijet úplně. Půjčky z těch různých COVID programů jsou mediální nesmysl, neznám nikoho, kdo by je dostal. Nejsme v situaci, kdy bychom řešili, jestli chceme nebo nechceme platit nájem. My totiž platit nemůžeme.

Pokud vám pronajímatel nesleví, co bude následovat?

Tam už by nebyla jiná možnost, než neotevřít nikdy.

Aktuálně za Hamleys odvádíte licenční poplatky majitelům značky do Anglie?

Teď jsme řekli, že je platit nebudeme. Složit na ztráty se mají všichni zúčastnění. Buď se dohodneme na tom, že letos něco sleví a přispějí k tomu, že se s námi pronajímatel a banka domluví, nebo nedostanou vůbec nic, protože zkrachujeme.