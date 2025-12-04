Aktualizováno: Andrej Babiš oznámil, jak vyřeší svůj střet zájmů. Vzdá se Agrofertu
- Andrej Babiš ve vzkazu na Instagramu oznámil, jak vyřeší svůj střet zájmů.
- Vzdá se Agrofertu, jeho děti jej získají až po Babišově smrti.
- Plní tak podmínku prezidenta Petra Pavla, který trval na tom, aby způsob řešení Babiš oznámil veřejně.
Andrej Babiš v úvodu videa zdůrazňuje, že přestože on ani jeho právníci se nestotožňují s výkladem nálezu Ústavního soudu, rozhodl se podmínce prezidenta vyhovět. Mluvil o nálezu, podle kterého má prezident při jmenování nového premiéra přihlížet k tomu, aby nebyl ve střetu zájmu. Právě veřejné oznámení jeho řešení si dal prezident Petr Pavel jako svou podmínku k tomu, aby Babiše premiérem jmenoval. Přislíbil tak učinit do týdne od oznámení.
Babiš ve videu oznamuje, že se Agrofertu nadobro a navždy vzdává. „S firmou nebudu mít nic společného, nebudu ji vlastnit, nebudu s ní mít žádné ekonomické vztahy ani s ní nebudu v kontaktu a to už nikdy. Akcie se mi nevrátí ani po odchodu z politiky,“ říká.
Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustu nezávislý správce kontrolovaný nezávislým protektorem. „Oba je určí nezávislá osoba zabývající se vytvářením takových struktur. Správcem ani protektorem nebude nikdo z rodinných příslušníků ani jinak spojený se mnou či Agrofertem. Pravidla statutu fondu a osoba správce fondu zajistí, abych neměl v budoucnu z firmy žádný prospěch. Nebudu beneficientem ani konečným vlastníkem. Vliv nebudou mít ani děti či manželka a nebudou čerpat žádný prospěch,“ pokračoval ve vysvětlování.
Jde podle něj o nevratné řešení, které nebylo snadné, protože firmu budoval půl života. „Vzhledem k mému věku jsem měl také potřebu zajistit mezigenerační předání. Mé děti získají Agrofert až po mé smrti. Naplnil jsem požadavek prezidenta pro mé jmenování předsedou vlády,“ dodal.
Jmenování premiérem a nová vláda
Prezident Petr Pavel na síti X Babišovo oznámení uvítal. „Oceňuji jasný a srozumitelný způsob, jakým Andrej Babiš dostál naší dohodě a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu,“ napsal.
Rozhodl se ho proto jmenoval premiérem v úterý devátého prosince. „Respektuji tím výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu a dosavadní průběh vyjednávání vzniku koaliční vlády,“ dodal.
Hlava státu v současnosti vede pohovory s kandidáty na ministry. Pavel se již setkal s nominanty ANO i SPD. Ve čtvrtek u něj na Hradě byl mimo jiné předseda Motoristů Petr Macinka, který má být novým šéfem diplomacie. Kromě toho se spolu bavili i o nominaci Filipa Turka na resort životního prostředí.
Pavel ještě před jendáním s Macikou označil za málo pravděpodobné, že se Turek stane ministrem. Občané by podle něj měli mít na ministry náročnější kritéria než jen to, že nejsou stíhaní pro trestný čin. „Jsou definována morálkou, etikou a naším vnímáním. Bude dobré, když si tyto věci vyjasníme do budoucna. Nakonec možná bude užitečné, když dojde ke kompetenční žalobě, kterou pak Ústavní soud rozhodne,“ dodal.
Macinka po schůzce řekl, že o žalobě neuvažuje, že upřednostňuje dialog.
Holding Agrofert
Babišův holding Agrofert patří k největším firmám a největším zaměstnavatelům v Česku. Věnuje se především zemědělství a potravinářství, je druhým největším tuzemským chemickým koncernem, významným evropským výrobcem dusíkatých hnojiv a koncernu náleží také třetí příčka mezi největšími tuzemskými exportéry.
Zaměstnává 31 tisíc lidí, z toho dvě třetiny jen v Česku. Do holdingu patří například chemička DEZA, známá z kauzy otravy řeky Bečvy. V potravinářství jde například o firmu Kostelecké uzeniny nebo Vodňanské kuře, ale také značky jako Olma či Odkolek či pekárny Penam. Právě tato firma musela vracet stomilionovou dotaci na inovativní linku na tousty.
Agrofert je ale rozkročený i do zahraničí, podniká na Slovensku, v Maďarsku či Německu.