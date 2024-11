Na spadnutí je jeden z největších úpadků v cukrářském byznysu posledních let. Návrh na insolvenci na sebe podala začátkem listopadu Smetanová cukrárna spojená se jménem exministra zemědělství Miroslava Tomana. Ten dříve seděl ve statutárních orgánech cukrárny, kterou nyní vlastní jeho dcera. Cukráři s tržbami atakujícími půl miliardy korun dodávající mimo jiné do tuzemských obchodních řetězců jsou prý předlužení. Bezmála dvěma stovkám vesměs tuzemských věřitelů typicky z řad malých a středních firem přitom dluží zhruba čtvrt miliardy korun. Věřitelé cukrárny, o kterou se svého času zajímal i koncern Agrofert, jsou rozezleni a obávají se o osud svých peněz. Podle nich se velký hráč na domácím cukrářském trhu postupně hroutil po celý letošní rok.

„Dlužník učinil rozhodnutí o přesunu výrobního provozu do vlastních prostor a za tímto účelem zakoupil vlastní nemovitost na počátku roku 2024. Tímto dlužník zamýšlel optimalizaci výroby pekařských a cukrářských výrobků a minimalizaci výrobních nákladů,“ uvádí právní zástupce Smetanové cukrárny David Krofta z advokátní kanceláře Pelikán Krofta Kohoutek v insolvenčním návrhu firmy na sebe sama. Tento krok se prý posléze ukázal jako byznysově nešťastný.

„V souvislosti s koupí a zejména pak při přesunu výroby a rekonstrukci nemovitosti byly zjištěny neočekávané nutné výdaje spojené s rekonstrukcí výrobního areálu Panenské Břežany,“ dodává Krofta. Kvůli rekonstrukcím pak podle něho nezbyly peníze na běžný provoz, což vyústilo v předlužení.

Slovenská zástava. Pražské realitní projekty Premiotu míří k finančníkům s vazbami na Fica Finance a bankovnictví

Podle svých vlastních údajů má Smetanová cukrárna celkem 183 věřitelů, kterým dluží přes 220 milionů korun, jediným zajištěným věřitelem je přitom Československá obchodní banka, která cukrárně profinancovala 125milionovou půjčku poskytnutou právě na nákup areálu v Panenských Břežanech.

„Návrh na insolvenci Smetanové cukrárny považujeme za docela velký podraz a je to trošku šok,“ říká ekonomka Zemědělského družstva Rodvínov Lenka Hladíková. Tomu Smetanová cukrárna dluží zhruba půldruhého milionu korun. „Všimli jsme si sice poslední dobou, že platí sporadicky, ale mysleli jsme, že to jsou jen přechodné problémy. Takže se nám to vůbec nelíbí a nevím, zda nám budou uhrazeny všechny naše pohledávky,“ obává se Hladíková.