Rodina Julia Meinla známá nejen díky kávě a delikatesám, ale i nemovitostem a pražské apartmánové rezidenci The Julius na Senovážném náměstí, zakládá v Česku svůj první fond kvalifikovaných investorů, The Julius Fund. Cílem je expanze konceptu aparthotelů, který si rodina vyzkoušela právě v Praze, do celé Evropy.

The Julius Fund bude investovat prostřednictvím nákupu akcií a dluhopisů do společnosti Julius Meinl Living, která developuje a provozuje nemovitosti jako právě luxusní hotelové rezidence s plně zařízenými apartmány a mnoha službami. Aktiva společnosti byla ke konci loňského roku oceněna v přepočtu na téměř tři a půl miliardy korun, výnosy činily takřka 300 milionů korun a zisk před zdaněním přesáhl 125 milionů.

Fond bude vydávat akcie v českých korunách i v eurech. Jeho cílem je dosáhnout průměrného ročního výnosu pro investory ve výši osmi až deseti procent s investičním horizontem pěti let. Celkem chce Meinlova rodina od investorů vybrat více než 500 milionů korun ročně. Fond kvalifikovaných investorů bude jen jedním ze zdrojů zajišťujících podporu expanze hotelových rezidencí. Julius Meinl Living je financován také přímo z rodinných zdrojů, bankami a dluhopisy. Zadlužení skupiny se pohybuje okolo 50 procent hodnoty aktiv.

Hotel The Julius Prague v Praze|Booking.com

Současnou vlajkovou lodí společnosti Julius Meinl Living je hotelová rezidence The Julius Prague na Senovážném náměstí se 168 apartmány a průměrnou obsazeností nad 75 procenty. Další hotelovou nemovitost firma provozuje v Budapešti a otevření nové rezidence stejného typu The Julius bude následovat v Bukurešti. Julius Meinl Living chce během následujících let získat a provozovat další rezidence pod značkou The Julius. Zatímco první nemovitosti byly pořízeny ve středoevropských metropolích, další fázi expanze chce skupina zaměřit na západoevropská města, jako jsou Řím, Londýn, Brusel, Frankfurt, Dublin, Ženeva a Barcelona.

„Evropský hotelový segment se už zotavil na úroveň před pandemií covidu-19. Při celkovém pohledu na trh však poptávka po luxusních hotelových rezidencích rostla v posledních letech mnohem rychleji než v jakémkoliv jiném segmentu,“ říká Julius Meinl VI., generální ředitel společnosti Julius Meinl Living. V plánu má jednu až tři akvizice hotelů ročně. „Věříme, že se můžeme stát lídrem v oblasti luxusních apartmánových hotelů. Moje vize je taková, že bychom mohli do budoucna provozovat až patnáct hotelů po celé Evropě,“ doplňuje Meinl.

Byznys těchto hotelových rezidencí je založen hlavně na nízkých provozních nákladech, které jsou menší než u klasických hotelů. Operační marže přesahuje až 50 procent. Loni se navíc počet lidí cestujících do zahraničí podle dat European Hospitality Sector Outlook 2024 meziročně zvýšil o více než 30 procent. Podle čísel realitně poradenské společnosti Cushman & Wakefield se loni obsazenost pražských hotelů přiblížila hodnotám v předcovidových letech. Za celý rok činila 71 procent, o sedm procentních bodů méně než v roce 2019. V prosinci se pak vrátila na 79 procent, tedy na stejnou hodnotu. Výnos za jeden dostupný pokoj přitom loni dosáhl 78 eur (asi 1980 korun), meziročně stoupl o 36 procent.

„Prostřednictvím investice do skupiny Julius Meinl Living investoři fondu nepřímo participují na nových projektech skupiny od samého počátku, tudíž benefitují nejen ze stabilního, rostoucího ročního výnosu dokončených nemovitostí, ale také ze skokového nárůstu jejich hodnoty díky přeměně ze zanedbaných budov na luxusní hotelové rezidence,“ říká Robert Kohn, člen dozorčí rady společnosti Julius Meinl Investment.

Pražský apartmánový hotel The Julius je uzpůsoben i na dlouhodobé pobyty, deset až patnáct procent obsazenosti tvoří pobyty delší než osm dnů. Nejdelší byl zatím na rok, apartmán si tu pronajali filmoví producenti. Několik měsíců zde pobývali také třeba ambasadoři z různých zemí, kteří čekali na uvedení do funkce. Některé firmy si zase drží dlouhodobě několik pokojů, kde se střídají jejich zaměstnanci. Kromě toho se zde na několik měsíců usazují i digitální nomádi.

„Trh servisovaných rezidencí skutečně roste nejen v Česku, ale po celé Evropě. Tento byznys může těžit z regulace Airbnb. Pokud by došlo k jejímu dalšímu zpřísnění, jsou to právě aparthotely, které mohou těžit z odlivu poptávky po pobytech v běžných činžovních domech,“ říká Zdenka Klapalová, jednatelka poradenské společnosti Knight Frank.