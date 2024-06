Stále usměvavý a oplývající tradiční pohostinností a starostlivostí. Osmatřicetiletý Julius Meinl VI. představuje šestou generaci slavné podnikatelské rodiny původem z krušnohorských Kraslic a při uvítání v pražské apartmánové rezidenci The Julius na Senovážném náměstí si návštěvník snadno připadá jako vážený host Meinlovy kavárny ze starých časů. Všichni prvorození Meinlové se už po dvě stě let nejmenují jinak než Julius, a rozlišují se proto římskými čísly. Ten šestý postupně přebírá otěže rozvětveného rodinného byznysu.

Se zkušenostmi z finančního světa i nemovitostního trhu se rozhodl před osmi lety odstartovat novou realitní divizi středoevropského impéria. Jeho společnost Julius Meinl Living přede dvěma lety otevřela v Praze zcela nový koncept apartmánového hotelu, který chce v příštích letech rozšiřovat po celé Evropě. Mladý Meinl nemá malé cíle. Stejně jako jeho předek, který se v 19. století přes rodné Kraslice a Prahu vypracoval až do Vídně a život završil jako největší importér kávy a čaje do celého Rakouska-Uherska.

„Hotelnictví je dnes jedno z mála odvětví, které zákazníkovi říká, kdo vlastně je. Podle toho, jaký hotel si vyberete, jste lifestylový cestovatel, golfový cestovatel, byznysový cestovatel, nebo rodinný cestovatel. Realita je ale přece mnohem komplikovanější, lidé jsou pestřejší, mají více důvodů, proč cestují. Tomu chceme jít naproti,“ vysvětluje Meinl svůj byznys model v jednom z apartmánů své rezidence The Julius jen pár okamžiků poté, co osobně připravil a naservíroval kávu. Tu od Meinla, samozřejmě. Rozhovoru předcházela ještě prohlídka celého vzorového apartmánu, kde zástupce movitého rodu s nadšením ukazoval a popisoval i ty nejmenší detaily včetně kuchyňské pracovní desky nebo hrnců na vaření. Zamračil se jen na nádhernou designovou vanu. „Není moc pohodlná, tu už příště používat nebudeme.“

Vzorový pražský apartmán je obložen dřevem a zdoben tlumenými barvami, posouvací dveře umožňují přizpůsobit pokoj rodinnému večeru i pracovní schůzce. Apartmány jsou podle Meinla navrženy tak, aby vyhovovaly všem od Američanů po Indy, od rodinných dovolených po pracovní cesty, od několikadenních návštěv Prahy až po roční pronájmy členů filmových štábů. „Hotelnictví vlastně není složitý byznys. Zkrátka poskytujete místo, kde mohou lidé složit hlavu. Klíčové je ale umět zajistit flexibilitu pro všechny skupiny obyvatel,“ pokračuje podnikatel. Rozhoduje lokace, pětihvězdičková kvalita služby a samozřejmě cena. „Každý má rád kvalitní věci za dobrou cenu. A my jsme o čtyřicet až padesát procent levnější než srovnatelná konkurence.“ Pražský The Julius odpovídá i ESG standardům, což je podle Meinla důležité do budoucna pro klienty z řad firem, které budou hledat ubytování pro své zaměstnance na cestách.

Julius Meinl VI.|e15 Michaela Szkanderová

Sto šedesát dva let zkušeností s podnikáním

Nejmladšímu Meinlovi pomáhá, že rodina má veliké know-how z trhu nemovitostí. „Máme 162 let zkušeností s podnikáním. Vlastnili jsme, pronajímali, provozovali, rekonstruovali. Stavěli jsme všechno od obchodů, nákupních center, logistických hal až po bytové domy.“ Nedaleko nového hotelu na Senovážném náměstí se ostatně nachází Slovanský dům, kde jeden z Meinlových předků vybudoval německou měšťanskou besedu, jejíž součástí byl i hotel. O své majetky v Československu pak rodina poprvé přišla kvůli židovským kořenům s příchodem nacismu, podruhé pak s nástupem komunistů.

Po revoluci se ale do Česka Meinlové vrátili a zůstali v pražském realitním byznysu aktivní i v novém tisíciletí dávno poté, co odprodala své supermarkety v Česku. Před deseti lety začala nakupovat bytové domy, které zrekonstruovala, a jednotlivé byty prodala. Jednalo se například o bytový dům naproti Španělské synagoze nebo nemovitost v ulici Pecháčkova.

Rodinná pouta s Prahou

Prahu si jako první lokalitu pro svůj projekt The Julius nevybral Meinl náhodou. Ač žije v Londýně, cítí silné emocionální pouto s Českem. „Během covidu jsem byl hodně doma a začetl jsem se do starých deníků předků. Všiml jsem si, jak často cestovali z Vídně do Prahy a jak velký byznys zde vybudovali.“ Na rozdíl od svého otce sice nevyužil pandemie k tomu, aby se naučil česky, ale vrhl se do výstavby prvního aparthotelu. „Praha je jedno z nejnavštěvovanějších míst v Evropě, je to neuvěřitelně atraktivní město, lákavé pro dovolenou i podnikání. Je to dobré místo pro byznys,“ vychvaluje místní podmínky Meinl, podle něhož hrála ve prospěch Prahy i dostupnost kvalifikované pracovní síly, obvykle se zkušenostmi ze špičkových zahraničních hotelů. Do akvizice historické nemovitosti s pozemkem a její přestavby investoval 53 milionů eur, v přepočtu čtvrt druhé miliardy korun. „The Julius Prague dosáhl loni provozního zisku EBITDA pět milionů eur, takže jde opravdu o ziskový projekt,“ podotýká.

Julius Meinl VI. (38) Vystudoval francouzské lyceum ve Vídni, pokračoval na univerzitách v St. Gallenu a Stanfordu.

Po studiích pracoval mimo jiné v Credit Suisse, od roku 2013 zastává pozice v rodinném byznysu. Před sedmi lety založil Julius Meinl Living.

Žije v Londýně se svými třemi dětmi a chotí Olivií Stolt-Nielsenovou, šéfkou švýcarského venture kapitálového fondu Blue Horizon.

Apartmánový hotel je uzpůsoben i na dlouhodobé pobyty, deset až patnáct procent obsazenosti tvoří pobyty delší než osm dnů. Nejdelší byl zatím na rok, apartmán si tu pronajali filmoví producenti. Několik měsíců zde byli také třeba ambasadoři z různých zemí, kteří čekali na uvedení do funkce. Některé firmy si zase drží dlouhodobě několik pokojů, kde se střídají jejich zaměstnanci. Kromě toho se zde na několik měsíců usazují i digitální nomádi. Sám Meinl tu užívá apartmán, kde přebývá – často i s rodinou – pokaždé, když jede do Prahy. „Stavbu jsem pravidelně navštěvoval již v průběhu rekonstrukce. Ještě pořád si pamatuji holuby v konferenční místnosti na počátku prací,“ směje se.

Na jedné straně tak musí hotel podle Meinla nabízet větší apartmány s více místnostmi, na druhou stranu může pracovat s mnohem nižším počtem zaměstnanců než konkurence. „Pandemie covidu akcelerovala některé trendy. Zatímco klasické hotely zavíraly, apartmánové hotely měly vysokou obsazenost a jako jediný segment pohostinství zůstaly profitabilní,“ tvrdí. Díky nižšímu počtu zaměstnanců i energeticky úsporným opatřením se i v náročném roce 2022 podařilo Meinlovi dosáhnout pozitivního cash flow už po šesti týdnech od otevření.

„Nejdůležitějším marketingovým nástrojem jsou recenze,“ odpovídá Meinl na dotaz, jak firma investuje do propagace hotelu. „Každé ráno i večer si je projíždím, bereme je velice vážně.“ Nejčastěji sem jezdí Američané a Britové. Velkou část také tvoří hosté ze Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie a Izraele. Až poté následují Evropané, roste také počet indických turistů. Češi a Slováci tvoří zhruba tři procenta hostů, což je víc, než hotelový tým očekával. „Lidé z týmu říkali, že domácí turisté obvykle přijedou do Prahy jen na otočku a nezůstávají tu. Takže nás to příjemně překvapilo.“

Společnost Julius Meinl Living se po startu v Praze rozhodla letos pro novou akvizici – koupila někdejší hotel ve stylu art deco v rumunské Bukurešti. Do trofejní budovy, která sloužila jako hotel, investuje společnost včetně kompletní rekonstrukce 47 milionů eur, v přepočtu přes miliardu korun. Rumunská metropole zaujala Meinla tím, jak nízká je tam konkurence. „Rozhodovali jsme se mezi Bukureští a Londýnem, a rozhodli jsme se pro Bukurešť, protože slibovala velice atraktivní výnos vůči riziku.“ Přestavba hotelu na značku The Julius bude trvat zhruba dva až tři roky.

Podnikatel má v plánu jednu až tři akvizice hotelů ročně. „Věříme, že se můžeme stát lídrem v oblasti luxusních apartmánových hotelů. Moje vize je taková, že bychom mohli do budoucna provozovat až patnáct hotelů po celé Evropě,“ říká Meinl, který se chce zaměřit na centra hlavních evropských metropolí. „Momentálně hledáme vhodné nemovitosti v Londýně, Paříži, Madridu, Římě, Miláně, Bruselu, Berlíně a Budapešti. Rádi bychom oznámili další akvizici před koncem letošního roku.“

Nová síť obchodů

Součástí pražského apartmánového projektu The Julius je i malý obchod s gurmánskými potravinami. „Právě jednáme o dalších místech v Praze, kde bychom mohli otevřít nové prodejny. Rádi bychom tu rozvinuli síť obchodů,“ nastiňuje Meinl. Kolik lahůdkářství by to mohlo být, odmítá zatím podnikatel říct. „Chceme zůstat raději konzervativní a rozrůstat se pomalu a profitabilně. Nečekejte velký řetězec, jde hlavně o to, abychom zůstali zákazníkům na očích.“ Meinl podle svých slov jedná s jedním českým online prodejcem potravin o spolupráci a dodávce zboží pod značkou House of Julius Meinl. Který e-shop to je, ale nepřiblížil.

Meinlova rodina chce nyní zaujmout jiný přístup než v případě monumentálního třípatrového domu s delikatesami, který před deseti lety otevřela na Můstku. Už po necelém roce podnik zavřel. „Myslím, že jsme tehdy předběhli dobu. V té době tu nebyla po tomto typu zboží tak vysoká poptávka,“ krčí rameny podnikatel. „Dnes je to jiné. Pečlivě sledujeme vývoj na trhu a poptávku zákazníků. A trendy jsou jasné – zákazník chce lokální zboží, biopotraviny a chce je online.“ Majitel hotelu by rád rozjel i malé trhy na Senovážném náměstí, ale zatím nemá od města povolení.

Rodina se podle Meinla čím dál více dívá po dalších investičních příležitostech v České republice. „Jde o velice atraktivní zemi s velkým potenciálem, rostou tu mzdy, životní úroveň, je tu dobré byznysové prostředí. Česká republika má před sebou zářnou budoucnost a my bychom toho chtěli být součástí,“ zamýšlí se zástupce nastupující generace rakouské rodiny, která už vlastní například továrnu v Plané u Mariánských Lázní, kde vyrábí světoznámé Mozartovy koule. Meinl také zvažuje investici do výroby přímo v Kraslicích, odkud rod pochází. Letos v květnu tam byl se svým otcem na návštěvě u příležitosti přejmenování místního náměstí po slavném rodákovi.

A do čeho dalšího by Meinl mohl v Česku už během příštího roku investovat? „Naše rodina se zaměřuje na segment dostupného luxusu. A v tomto ohledu je v Česku několik zajímavých příležitostí,“ odpovídá podnikatel s tím, že rodina bude vyhledávat ke koupi firmy s „unikátními produkty“.

Klan Meinlů se v posledních letech potýkal s obviněním hlavy rodiny Juliuse Meinla V. v souvislosti s investicemi do cenných papírů projektu Meinl European Land, který nakupoval nemovitosti ve střední a východní Evropě a během finanční krize v letech 2007 až 2008 zaznamenal prudký pokles ceny akcií. Porušení zákona soud nakonec neprokázal. Nepodařilo se vyvrátit, že sami obvinění se po poměrně dlouhou dobu domnívali, že obchodní model je pro investory výhodný. Vídeňské státní zastupitelství proto letos v květnu ukončilo vyšetřování případu, jímž se rakouská justice zabývala více než 15 let a Julius Meinl V. kvůli němu dokonce na nějakou dobu skončil ve vazbě. Meinlova rodina si i přes toto obvinění udržela důvěru investorů. Kromě toho, že společnost Julius Meinl Living získala od bank bez problémů financování svého rozvoje, také úspěšně vydala dluhopisy na několika evropských trzích. Externí financování je pro jakýkoli nemovitostní byznys klíčové, přestože rodina patří do stovky nejbohatších Rakušanů a disponuje značným vlastním majetkem v hodnotě asi 750 milionů eur, v přepočtu přes 18 miliard korun. Rodina se k výši svého majetku nevyjadřuje.