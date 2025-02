Babiš v pátek ve sněmovním vystoupení uvedl, že Barta a také třeba Bartův partner v investiční skupině Pale Fire Capital Dušan Šenkypl podporují organizace, které se staví za zvýšení televizního a rozhlasového poplatku. Bartu spolu s dalšími lidmi z byznysu Babiš zařadil mezi "globalistické podnikatele" a naznačil, že Barta neplatí daně.

Barta uvedl, že se ho hluboce dotklo, že se z něj a dalších lidí, které zná, Babiš snaží dělat vnitřního nepřítele České republiky. Svým textem na síti X oslovil přímo Babiše. "Lidi, které vedle mě jmenujete, považuji za absolutní české patrioty (ne jako Vaše Patrioty na oko), kterým jde o to, aby ČR zůstala silnou západní demokracií, byla moderním, efektivním a svobodným státem, kde se všem bude žít lépe," uvedl Barta v narážce na krajně pravicovou frakci Patrioti pro Evropu, jejíž členy jsou europoslanci ANO.

Barta se přihlásil k lidem, kteří uspěli v byznysu a kterým jde o to, aby byla veřejnoprávní média finančně zajištěná, a tím i silná. "Tam, kde jsou silná veřejnoprávní média, je větší míra svobody a demokracie. Což mnoha stranám nevyhovuje. V jejich světě by nezávislá média paběrkovala nebo vůbec neexistovala. To aby rostla síla zkreslených informací na sociálních sítích politiků. Bez nutnosti říkat pravdu a bez kontroly. Ale takový svět by společnost nevedl k tomu, aby prosperovala, nýbrž k tomu, aby se nikdy nevymanila z prospěchářských cílů populistů a extrémistů," napsal.

Barta také upozornil, že Babiš nyní v souvislosti s poplatky kritizuje třeba i organizaci Rekonstrukce státu, jejíž byl Babiš ve svém prvním politickém období zásadním partnerem v prosazení protikorupčních zákonů, jako bylo zrušeni anonymních akcií nebo registr smluv. Šenkypl podle Barty za své peníze na začátku epidemie koronaviru, kdy byly přetížené telefony záchranné služby, za své peníze a ve spolupráci s Babišem během několika dnů vybudoval covidovou linku s 200 operátory.

"Pak bych taky rád zmínil, že řada lidí, které ve svém prokurátorském projevu zmiňujete, se skrz svou finanční podporu dvou zásadních neziskových organizací bojujících s exekuční mafií zasadila o to, že počet lidí v exekuci za poslední roky klesl o 200.000," obrátil se Barta na Babiše. K osočení, že neplatí daně, Barta napsal, že za posledních pět let odvedl na dani z příjmu fyzických osob dvě miliardy korun. "Věřím, že jako pravděpodobný budoucí premiér pochopíte, že nemáte společnost štěpit, ale spojovat," napsal Barta.

Sněmovna o růstu televizního a rozhlasového poplatku s rozšířením okruhu poplatníků bude hlasovat v pevně daném termínu ve středu 5. března v poledne. Finální hlasování dosud blokovala poziční hnutí ANO a SPD. Vládní novela zvyšuje poplatek pro domácnosti za ČT o 15 korun na 150 Kč měsíčně a za ČRo o desetikorunu na 55 Kč za měsíc. Podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) návrh zajišťuje udržitelnost financování a nezávislost médií veřejné služby. Poplatek pro ČT se neměnil od roku 2008, pro ČRo je stejný od roku 2005.