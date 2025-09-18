Stačilo! se do sněmovny nejspíš dostane, Motoristé jsou na růstové trajektorii, tvrdí Buchtík ze STEM
Vláda ANO se SPOLU? Podle sociologa Martina Buchtíka to není nereálná varianta, rozhodně však ne hned po volbách. Takové spojení si umí představit na jaře, zejména v případě obtížné geopolitické situace. Do voleb do Poslanecké sněmovny zbývají poslední týdny a preference stran už se příliš nemění. Podle odborníka by s výsledkem mohl zamíchat jen skandál, který lidé snadno pochopí.
Situaci mohou ovlivnit i předvolební debaty. Podle posledního šetření STEM stále s velkým náskokem dominuje hnutí ANO (31,3 %). Na druhém místě je koalice SPOLU, jejíž preference se v podstatě nemění preference a drží si stabilně kolem 20 procent. Posiluje SPD (12,9 %), Piráti a STAN mají nyní podle STEM shodně 10 procent.
ANO a SPOLU? Šance matematicky velká
Poslední průzkumy veřejného mínění také ukazují, že z menších politických uskupení má Stačilo! prakticky jistý vstup do sněmovny (podle posledního šetření STEM má 7,4 %).
„V tuhle chvíli jsou bezpečně nad pěti procenty, a to ve všech volebních modelech. Uvidíme, zda jejich pozici neotřese finále kampaně hnutí ANO, protože část lidí váhá mezi ANO a Stačilo!,“ vysvětluje ve FLOW Buchtík.
Více nervózní mohou být Motoristé, kteří mají podle STEM šest procent. Podle Buchtíka jsou však na růstové trajektorii.
„V tomhle ohledu je pravděpodobnější, že se dostanou do Poslanecké sněmovny. Ale čekají nás předvolební debaty, uvidíme, jak si s tím poradí a zda se nedopustí škobrtnutí,“ dodává Buchtík, který po volbách nevylučuje ani možnost, že by se spojilo ANO se SPOLU.
„Jde o dva největší rivaly, jejich spojení přesto není nereálné. Matematicky je to možné. Pokud by se něco takového stalo, došlo by k tomu až v příštím roce na jaře. Někdy v březnu či v dubnu, zejména v případě obtížné geopolitické situace si to dokážu představit. Určitě však ne hned po volbách, na to veřejnost rozhodně připravená není,“ upřesňuje Buchtík.
Podívejte se na celý rozhovor FLOW, kde téma voleb probíráme podrobně.