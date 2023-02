Anketa mezi českými byznysmeny: Potřebuje kapitalismus reformu? | e15.cz

Anketní otázka: Je podle vás kapitalismus v krizi? Potřebuje reformu?

Petr Sklenář

hlavní ekonom J&T Banky

Obecně kapitalismus jako systém má tři pilíře – výrobní prostředky jsou v soukromém vlastnictví, hospodaření s nimi řídí cenový mechanismu trhu a zisk je motivace pro činnost. Z tohoto hlediska je kapitalismus v principu stejně funkční, jako byl před 100 či 150 lety, a v žádné krizi není. Jistou hodnotovou krizí či proměnou spíše prochází společnost, která pak má potřebu kapitalismus měnit či odmítnout, ne kvůli tomu, že je nefunkční, ale paradoxně kvůli tomu, že je funkční a dává společnosti luxus řešit některé otázky, které by jinak neřešila. Lapidárně řečeno, když hlavní prioritou je zajištění potravin a tepla, tak neřešíte otázku, zda knoflík u svetru je z přírodních materiálů a jak byl vyroben. Právě kapitalismus nás dostal do stavu, že neřešíme otázky obživy a přežití, jako tomu bylo po generace před námi. Krizi asi musíme hledat jinde než ve fungování kapitalismu, protože ten funguje pořád stejně. Reforma kapitalismu je jen jiné pojmenování pro socialismus, u kterého sto let teoreticky i prakticky z našich dějin víme, že je horší systém. Bohužel to není záruka, že se touto slepou uličkou opět někdo nevydá.

Martin Schmid

spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti EquiLibre Technologies

O tomhle se teď hodně mluví a myslím, že se o tom bude diskutovat víc a víc. Kombinace krize a toho, že se příjmové nůžky víc a víc rozevírají, způsobuje, že se lidí mračí na současný systém. To je přirozená reakce na současný průšvih, ať už je ta příčina v kapitalismu, nebo ne.

Reforma mi zní asi trošku moc radikálně, ale nějaké vylepšení by bylo fajn. Každá krize nebo průšvih je zároveň příležitost systém vylepšit. Pojďme to ale udělat racionálně a pozitivně, protože bohužel krize je také vždy příležitost pro negativní lidi, kteří nabízejí jednoduché a rychlé řešení.

Mikuláš Splítek

portfolio manažer fondů Erste Asset Managementu

Kapitalismus vycházející z Weberovy protestantské etiky pokulhává už delší dobu. Je totiž výhradě patriarchální. V jeho „svaté trojici“ (akcionáři – management – dozorčí rada) podobně jako v samotném protestantismu chybí ženský princip. Ale židle stojí lépe než trojnožka. Katolická církev to uznala už v padesátých letech 20. století Nanebevzetím Panny Marie a do společnosti se to propíjí postupně vzrůstající důležitostí žen ve veřejných funkcích.

V podnikání je zhmotněním tohoto trendu zkratka ESG, což neznamená nic jiného než zohlednění citu (k zaměstnancům a životnímu prostředí) v byznys modelu firmy. A jelikož individuální a kolektivní vývoj probíhá souběžně, možná se brzy dočkáme i obecného, regulatorního vyjádření. Mám na mysli uhlíkovou daň. Ta sice nebude dokonalá, ale oxid uličitý se dobře hodí k postižení tzv. negativních externalit, protože oteplování se týká všech. Zdanění emisí přes celý životní cyklus výrobku či služby tím skládá hold vztahovosti, a tudíž vhodně doplňuje nyní již nedostačující ideu kapitalismu.

Jan Juchelka

generální ředitel Komerční banky

Kapitalismus není v systémové a nenapravitelné krizi. Současně ano, kapitalismus potřebuje opravit. Především v oblasti citlivějšího přístupu k planetě Zemi a chytrému využití dostupných zdrojů a v oblasti spravedlivé distribuce bohatství.

Jiří Kůs

spoluzakladatel firmy nanoSPACE a předseda Asociace nanotechnologického průmyslu

Nemyslím si, že je kapitalismus v krizi. To, co se nám může jako krize jevit, je ve skutečnosti transformace do jiné podoby. Máme tendenci stále o kapitalismu přemýšlet v rámci centralizovaného paradigmatu 19. a 20. století, kdy u každé činnosti existuje nějaké centrum a odtud se řídí a případně reformuje a inovuje.

Centralizovaný model kapitalismu se nám ale před očima sám mění na síťový a organicky se vynořuje jiná podoba. Namísto klasického způsobu podnikání, založení firmy a financování vlastními penězi, bankou nebo investorem se může v budoucnosti prosadit nový model podnikání v podobě platforem založených na blockchainové technologii a AI a zúčastněného davu na síti. Ti, kteří dostanou nápad, založí na síti platformu a vydají tokeny, budou se snažit přitáhnout zájemce, kteří do projektu vloží svoje prostředky, koupí si za virtuální měnu tokeny, vlastníkem tak bude tzv. zúčastněný dav. Platforma poběží na blockchainu a chod bude optimalizovat AI. Může tak fungovat třeba lokální autonomní doprava nebo jiné služby.

Pavel Janeček

bývalý předseda představenstva Pražské plynárenské

Kapitalismus jako ekonomický systém překonán rozhodně není. Krizi, na kterou narážíte, vytváří politika implementováním různých kapitalismus pokřivujících faktorů, jako jsou regulace či dotace. V energetice jsou názorným příkladem emisní povolenky. Pokud tedy voláme po jakékoli potřebě reformy, pak tedy jedině ve smyslu návratu k volné soutěži a zrušení všech dotačních titulů apod.

Je zde ale zapotřebí velmi zdůraznit, že bychom se neměli snažit roubovat trh na obory, které jsou ze své podstaty přirozeným monopolem. Hovořím zde o podnikání v oblasti utilitárního byznysu, jako je například energetika či vodárenství, které by měly zůstat v režii státu.

Jan Drahota

výkonný ředitel a předseda představenstva Colt CZ Group

Hlavním rozdílem mezi kapitalismem a socialismem je v tom, kdo kapitál ovládá – soukromník, nebo stát. Pokud mluvíme o krizi kapitalismu, tak za mě je to krize způsobená výrazným nárůstem regulace v posledních letech. Často bohužel věříme tak jako komunisté, že dokážeme správnou regulací zabezpečit nekonečnou prosperitu a vyhladit ekonomický cyklus. Historie nám již několikrát ukázala naprostý opak – nejrychlejší nárůst prosperity byl vždy způsoben rozvojem soukromého podnikání, vlastnictví a svobody, nikoli „chytrými“ zásahy státu.

Jiří Hlavenka

podnikatel a investor v oblasti IT

Beru, že se ptáte globálně, nikoli s fokusem na Českou republiku. Kapitalismus je v permanentní krizi od okamžiku, kdy vznikl, a vždy v krizi bude – či abych byl přesnější, nikdy není a nebude dokonalý, prochází permanentní změnou a reformou jak samovolnou, tak tlačenou systémem (tedy vládami, parlamenty atd.).

Nemyslím, že potřebuje nějakou zásadní reformu, či dokonce revoluci, ale současně se domnívám, že státy by měly v tomto formování světa (tedy i kapitalismu) být aktivnější a mít silnější leadership. Je zřetelný rozpor mezi zájmy celé společnosti a zájmy „kapitálu“, kdy zájmy společnosti jsou dlouhodobé (až na mnoho dekád či třeba i století dopředu – viz klimatický rozvrat) a celospolečenské (s ohledem na všechny, tedy i na ty slabé), zatímco zájmy kapitálu jsou primárně krátkodobé až extrémně krátkodobé a úzce fokusované, samozřejmě jen ve prospěch určitého oboru či malé skupiny osob. Toto je oblast, kde se státy musejí chytře chopit vedení a ze své pozice i moci tento rozpor řešit právě ve prospěch dlouhodobosti a celospolečenského zájmu.

Jan Lát

místopředseda představenstva společnosti Beneš a Lát

V krizi je společnost, která kapitalismus přetváří směrem k socialistickým myšlenkám – méně pracovat, více dostávat. Nemám problém s modely, jako jsou ve Švédsku apod., ale různé společnosti jsou různě připravené na takový sociálně laděný model.

Tomáš Jízdný

investor a podnikatel ve vzdělávání, zakladatel portálu Education.cz

Nenazval bych to krizí, ale určitě se objevují nové výzvy, na které je třeba reagovat. Například jedním z problémů, který vnímám, jsou do budoucna rozevírající se nůžky v příjmových nerovnostech a ubývající střední třída.

Kateřina Zychová

výkonná ředitelka investiční skupiny Verdi Capital Group

Soudě podle vývoje v USA kapitalismus už v krizi je a nabývá velmi levicové podoby, což je velká proměna ve srovnání s dobou, kdy jsem tam pracovala, tedy na přelomu milénia.

Kapitalismus přináší ekonomický růst a je příčinou toho, že dnes většina západního světa žije v blahobytu. V poslední době se čím dál častěji zmiňuje možná krize kapitalismu spojená s udržitelností a klimatickou změnou, rostoucím vlivem nadnárodních korporací či raketově rostoucími cenami energií. Ačkoli jsem celoživotní zastánce volného trhu, tak další reformy, regulace, a zejména jejich efektivní vymáhání jsou zřejmě v některých případech nevyhnutelné. Do budoucna tak čekáme další regulatorní zásahy ze stran vlád (viz fixace cen plynu) i národních bank (viz intervence v době pandemie).

Zbyněk Frolík

zakladatel a jednatel společnosti Linet

Evropský styl kapitalismu je odlišný od toho, jaký kapitalismus je ve Spojených státech. Ještě více se liší od zemí, jako je Čína. To má logicky nějaké dopady. V přírodě vítězí ten dravější, silnější. My to v našem pojetí nechceme respektovat. Dobře. Ale ruku na srdce, nemáte pocit, že například odbory už jsou v takovém pojetí až zbytečné, protože je vlastně velmi úspěšně supluje stát? A je udržitelné zvyšovat rok od roku podíl státu v ekonomice, obvykle už nad 50 procent? Nejsem si tím jistý, či spíše musím varovat, že to bude mít negativní důsledky.

Reformy jsou v takové situaci a mentálním nastavení všech prakticky vyloučené. Obávám se, že je to čekání na frustraci z neúspěchu. Dostaví se dříve či později a umožní nám provedení reforem. Je to škoda, ne? Myslím, že bychom se frustraci z neúspěchu měli radši snažit vyhnout. Ale umíte si představit, že bychom nyní odstraňovali zbytečné státní regulace, uvolňovali strnulý trh práce a snižovali administrativní zátěž jak firem, tak začínajících podnikatelů a inovátorů? Já ne.

Radek Špicar

viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, ekonom

Krize provází kapitalismus od samého začátku a jedna z jeho nejlepších vlastností je schopnost se díky nim neustále reformovat.

Daniel Gladiš

zakladatel a manažer Vltava Fundu

My se především ke kapitalismu potřebujeme vrátit. On vlastně nikde neexistuje. A bohužel si ho většina lidí ani nepamatuje nebo ho nikdy nezažila. Kapitalismus v krizi není. V krizi je spíše současná společnost.

Petr Šimčák

ředitel investic Amundi Asset Managementu

Po mnoha letech opět nelze rozdávat peníze zadarmo (nulové úroky) a kumulovat dluhy, což umožní znovunastolení základních zákonů kapitalismu bez reformy. Společnost by navíc potřebovala najít globální funkční tržní mechanismus pro cenu uhlíku pro optimalizaci tří oblastí, které jsou často v konfliktu: boj s klimatickou změnou, zajištění ekonomického růstu a zajištění energetické bezpečnosti. Cena uhlíku by pomohla implementovat principy kapitalismu a zbylo by méně na ideologii.

Andrea Bartoňová

předsedkyně představenstva v Espira Investments

Tady si vypůjčím odpověď od Rebeccy Henderson, která se tomuto tématu věnuje v knize Reimagining Capitalism in a World on Fire.

„Kapitalismus volného trhu je jedním z největších vynálezů lidstva a největším zdrojem prosperity, jaký kdy svět viděl. Ale tento úspěch byl drahý. Rebecca vyvrací světonázor, že jediným účelem kapitalismu je vydělávat peníze a maximalizovat hodnotu pro akcionáře, ale je také systémem, který je v souladu s environmentální realitou, usiluje o sociální spravedlnost a požadavky skutečně demokratických institucí. Soukromý sektor těží ze světa s menší chudobou, menší nerovností a snadným přístupem ke vzdělání a je mnohem snazší vydělat peníze ve světě, ve kterém je klima relativně stabilní.“

Podle mě kapitalismus v krizi není a já vidím, že víc a víc firem, obzvlášť těch novodobých, se nesnaží jenom maximalizovat zisk, ale záleží jim na společnosti, životním prostředí, rozumějí, že diverzita zvyšuje ziskovost, a podporují mnohé sociální a kulturní aktivity. A i v samotném investování je pozitivní dopad víc a víc důležitý.

Jana Brodani

výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh

Kapitalismus nemusí být optimální ekonomický systém, ale zatím nikdo nenalezl lepší alternativu. Takže do doby, než někdo přijde s něčím lepším, bychom si jej měli nechat, protože dosavadní experimenty se zas tolik neosvědčily.

Dominik Stroukal

ekonom Metropolitní univerzity Praha

Kapitalismus, pokud si pod ním představíme tržní prostředí s minimem zásahů státu a přerozdělování, je přirozený stav lidského bytí, v krizi být nemůže. V krizi jsou všechny možné snahy tento přirozený stav ohýbat a vylepšovat, v krizi jsou všemožné snahy o hledání socialistických zkratek do ráje. Kapitalismus je kůň, který tu naší káru táhne dál, zatímco na ni pořád přikládáme další a další nesmyslná závaží. Naopak je fascinující, jak silný je to kůň, že utáhne to všechno, co jsme mu naložili. Nepotřebujeme reformovat kapitalismus, potřebujeme se zbavit reforem kapitalismu.

Petr Novague

designér a zakladatel studia Novague Design

Tím, že opustíme kapitalismus, tak krizi vytvoříme. Tento směr k regulacím a dotacím kdečeho je vlastně jejím začátkem. Potřebuje redesign.

Pavel Řehák

partner v investiční skupině VIGO Investments a zakladatel Direct family

Nevím, neřeším – ismy. Je to irelevantní otázka. Co stojí za to, je, aby tahle planeta byla lepší pro život. Aby lidé byli svobodní, mohli spolu hezky fungovat, pracovat na hezkých věcech a v hezkém a zdravém prostředí.

Václav Staněk

zakladatel společnosti Vasky

Kapitalismus má své silné i slabé stránky. Jsem však přesvědčen, že je to právě kapitalismus, který žene lidstvo kupředu. Zda potřebuje reformu, si nedovolím hodnotit. Určitě je prostor pro hledání cest k jeho zlepšení.

Alexandra Kala

zakladatelka společnosti Profimed

Máte na mysli kapitalismus 2.0? Zlepšení sociálních a ekologických podmínek? Druhou transformaci ekonomiky? Ano, potřebujeme změnit kapitalismus, aby nezajišťoval jen maximální výnosy, ale přikládal stejný význam lidem a planetě.

Jan Vedral

hlavní investiční manažer společnosti Conseq

Z kapitalismu toho již moc nezbývá. Takže návrat k němu bych přivítal.