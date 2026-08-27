Kofola rozšiřuje své impérium. Ovládne oblíbenou ostravskou síť kaváren
- Kofola kupuje většinový podíl 52 procent v ostravské síti kaváren Cøkafe.
- Investicí završuje svůj plán kontrolovat cestu kávy od plantáže až po šálek.
- Cøkafe chce s novým partnerem expandovat do dalších českých měst.
Nápojářská skupina Kofola získává podíl 52 procent v české síti kaváren Cøkafe, která působí především v Moravskoslezském kraji. Posílí její gastronomii. Kofola to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě. Hodnotu transakce neuvedla.
Kofola chce mít kávu pod kontrolou od plantáže až po kavárnu
Kofola už investovala do kávových plantáží v Panamě a Kolumbii a vybudováním vlastní pražírny v jihomoravské Strážnici si zajistila plnou kontrolu nad procesem pražení. Vstup do Cøkafe je pro ni přirozeným vyvrcholením dlouhodobého cíle mít pod kontrolou celý kávový řetězec.
„U kávy jsme začali úplně od začátku - na plantážích v Latinské Americe. Chtěli jsme ale náš kávový příběh dovyprávět až do konce, přímo k zákazníkovi do šálku. Spojení s Cøkafe nám dává obrovský smysl. Potkali jsme partnera, který sdílí stejnou vášeň pro řemeslo, poctivost a lidský přístup,“ uvedl majitel a generální ředitel Kofoly Jannis Samaras.
Cøkafe čeká expanze, zakladatel ve firmě zůstává
Zakladatel Cøkafe Richard Mauler zůstává spolumajitelem a bude společně s Kofolou pokračovat v dalším rozvoji kavárenské sítě. „Hledal jsem partnera, se kterým dokážeme značku posunout dál, aniž bychom přišli o to, proč ji mají naši lidé i zákazníci tak rádi,“ uvedl Mauler.
Oba partneři chtějí rozvíjet zázemí výroby a logistiky a plánují postupnou expanzi do nových měst. „Chceme otevírat kavárny, do kterých se budou lidé rádi vracet, dál zlepšovat naše produkty a zároveň budovat firmu, ve které budou chtít skvělí lidé pracovat a růst. Právě v tom vidím obrovský potenciál našeho spojení,“ uvedl Mauler.
Kofola sídlící v Ostravě patří k nejvýznamnějším výrobcům nealkoholických nápojů ve střední Evropě. K výrobkům firmy vedle stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Vinea, Rajec, Korunní, Ondrášovka, Kláštorná Kalcia, Jupí nebo Semtex. Do skupiny patří výrobce čerstvých šťáv a salátů UGO, český producent bylinných směsí a čajů Leros, Pivovary Zubr, které vyrábějí piva Holba, Zubr a Litovel, slovinská společnost Radenska a chorvatský výrobce minerálních vod Studenac. Tržby skupiny dosáhly loni 10,75 miliardy korun a provozní zisk před odpisy EBITDA 1,79 miliardy korun. Kofola má přes 4000 zaměstnanců.
Síť kaváren Cøkafe vznikla v Ostravě v roce 2015. Dnes provozuje osm poboček, staví na výběrové kávě či produktech z vlastní pekárny a cukrárny.