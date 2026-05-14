Komárkova KKCG chce do boje o kontrolu nad luxusními jachtami zatáhnout i italskou vládu
- Investiční skupina KKCG Karla Komárka a čínský Weichai Group soupeří o kontrolu nad představenstvem italského výrobce luxusních jachet Ferretti.
- KKCG chce ve vedení zachovat šéfa Alberta Galassiho, zatímco Weichai navrhl jeho výměnu.
- KKCG zároveň upozornila italskou vládu na možné porušení pravidel při navyšování čínského podílu ve Ferretti.
Dva největší akcionáři italského výrobce luxusních jachet Ferretti, investiční firma KKCG Maritime podnikatele Karla Komárka a čínská firma Weichai Group, bojují o kontrolu nad představenstvem společnosti. Obě strany totiž předložily konkurenční kandidátky členů představenstva, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters.
KKCG Maritime chce potvrdit ve funkci generálního ředitele Alberta Galassiho, který skupinu vede od roku 2014, a zároveň přetvořit představenstvo, v němž nyní dominují zástupci společnosti Weichai. Ta naopak navrhla bývalého manažera společnosti Procter & Gamble Stassiho Anastassova jako náhradu za Galassiho.
Do sporu se může vložit i italská vláda
Kandidátka, která získá nejvíce hlasů akcionářů, obsadí všechna místa v představenstvu kromě jednoho. Společnost KKCG Maritime v letošním roce zvýšila podíl ve Ferretti těsně nad 23 procent, zatímco Weichai drží asi 39 procent akcií. Komárkova skupina chtěla získat více, ale nepodařilo se jí to.
KKCG Maritime ve středu uvedla, že informovala italskou vládu o možném porušení pravidel. Italský deník MF totiž napsal, že investoři napojení na Čínu bez požadovaného oznámení zvýšili ve Ferretti nákupy akcií. Pokud se tvrzení deníku potvrdí, mohla by vláda v Římě případnou akvizici zablokovat, nebo stanovit podmínky, kdo bude mít ve firmě jaký vliv.
Podle Reuters ale nebylo bezprostředně jasné, zda Ferretti a jeho současná vlastnická struktura skutečně splňují předpoklady k tomu, aby stát ve věci intervenoval a využil svých mimořádných pravomocí. Ty dávají vládě právo například vetovat nebo podmínit firemní transakce týkající se společností považovaných za strategické z hlediska národní bezpečnosti.
Ferretti má pod kontrolou sedm značek jachet, včetně Riva a Wally. Podnik má také menší divizi vyrábějící hlídková plavidla pro bezpečnostní složky, kterou označil za méně významnou a snažil se ji prodat. Šéf KKCG Maritime před dvěma týdny agentuře Reuters řekl, že skupina chce expandovat v oblasti obrany a že firmu Ferretti vnímá jako potenciální nástroj pro konsolidaci trhu rekreačních lodí.
Skupina KKCG působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Zaměstnává přes 16.000 lidí ve více než 40 zemích a ve správě má aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.