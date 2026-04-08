Komárkova KKCG získá podíl v italské loděnici Ferretti. Prodává ho syn zakladatele Ferrari
- Významný akcionář a člen správní rady firmy Ferretti Group Piero Ferrari se rozhodl odprodat svůj podíl společnosti KKCG Maritime českého miliardáře Karla Komárka.
- Píší to ve středu italské ekonomické deníky Il Sole 24 Ore a MilanoFinanza.
- Ferrari drží zhruba 4,6 procenta kapitálu výrobce luxusních lodí.
Syn zakladatele známé automobilky kývl na zlepšenou nabídku KKCG Maritime s cenou 3,90 eura za akcii. Ferrari byl jedním ze dvou členů správní rady, kteří hlasovali proti většinovému stanovisku orgánu, který nepovažoval zlepšenou nabídku za férovou či přiměřenou.
Firma podnikatele Karla Komárka ve Ferretti držela před nabídkou 14,5 procenta akcií a podíl chce více než zdvojnásobit na 29,9 procenta. Akcionáři mají čas do pondělí 13. dubna, aby na nabídku kývli. Ferrari je prvním významnějším akcionářem firmy, který s nabídkou souhlasil. Zhruba 40 procent kapitálu drží největší akcionář, čínská společnost WeiChai.
KKCG Maritime je plně vlastněnou součástí skupiny KKCG, akcionářem Ferretti je od vstupu společnosti na burzu Euronext v Miláně v roce 2023. KKCG Maritime nemá v úmyslu podíl zvyšovat nad 30 procent.
Skupina KKCG působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Zaměstnává přes 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích a ve správě má aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.