Českoamerický Shipmonk má kapacitu na další akvizice, říká Bednář | E15.cz

Logistický startup Shipmonk Jana Bednáře loni utržil 350 milionů dolarů, což znamená meziroční nárůst o 70 milionů dolarů. Letos plánuje další rozvoj, včetně spuštění nových čtyř distribučních center, z nichž jedno bude stát v západočeském Chebu. Po vstupu do Evropy by Shipmonk mohl v blízkých letech vstoupit také do Asie. „Plánujeme to, asi ne letos, ale příští rok by to mohlo být. Koukáme se ale i na Austrálii a Jižní Ameriku,“ řekl v rozhovoru pro deník E15 zakladatel startupu Jan Bednář , který na přelomu února a března vystoupí na E15 International E-Commerce Summit.

Co vám přinese vstup do Evropy?

Našim zákazníkům to přinese urychlení dopravy, jelikož teď americké firmy posílají zboží z Ameriky, a nyní ho budou moci posílat z Evropy. Pro ně je to tedy velmi znatelné vylepšení. Nemám strach z toho, že by tam byl nějaký velký rozdíl, který by nám neumožnil fungovat.

Jak jste spokojen s vývojem na trzích mimo USA? Tedy s Mexikem, Kanadou a Velkou Británií?

Mexiko je úplně skvělé, to funguje výborně, Kanada i UK stejně tak. Je to čerstvé, ale jsme dost spokojení. Přineslo to nové příležitosti, nový byznys a zvýšení zisků. Přesto, že je to malá část našeho byznysu, tak je pro nás důležité, že jsme schopni nabízet globální fulfillment (skladování a distribuce zásilek internetových obchodů, pozn. red.). To nás přibližuje našemu cíli. Hodně se to povedlo.

Takže většina zboží plyne z USA na ty trhy, ne naopak?

Je to tak. Ale Mexiko je trochu něco jiného. V Mexiku je mnohem levnější pracovní síla, zároveň jsme hned u hranic, takže můžeme dělat fulfillment pro USA z Mexika. Plus tam jsou i daňové výhody, když posíláte zboží z Mexika. To byly hlavní důvody, proč jsme tam šli a funguje to skvěle.