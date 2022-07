Křetínský zvýšil svůj podíl ve francouzské společnosti Fnac Darty, nyní vlastní přes 20 procent | E15.cz

Křetínský podle AFP zopakoval, že neusiluje o jmenování zástupce do představenstva. To samé uvedl už po 12. dubnu, což bylo datum, kdy Fnac Darty oznámil, že český investor drží více než 13 procent jeho kapitálu, aniž by měl v úmyslu usilovat o jmenování členů představenstva společnosti.

Fnac Darty provozoval loni v prosinci 957 obchodů (včetně Nature & Découvertes), do čehož spadá 390 franšíz ve 13 zemích. V roce 2021 překročil hranici osmi miliard eur (197 miliard Kč) tržeb, což byl jeho dosavadní rekord. Velký podíl na vysokých tržbách má internetový prodej.

Vesa Equity Investment, kterou Křetínský vlastní spolu s Patrikem Tkáčem, v březnu zvýšila podíl také ve francouzské maloobchodní firmě Casino. Nyní v něm vlastní 10,1 procenta majetku a 7,42 procenta hlasovacích práv.

I fondu Vesa se letos dotýkají propady akciových trhů

Vedle akcií těchto dvou firem vlastní fond Vesa ve Francii také přibližně pětiprocentní podíl v mediální společnosti TF1. Dále patří do portfolia fondu významné podíly v britských supermarketech Sainsbury's (10,02 procenta), tamní poštovní a logistické skupině Royal Mail (21,02 procenta), americkém prodejci tenisek Foot Locker (13,3 procenta), nizozemské poštovní a logistické firmě PostNL (25,02 procenta) a německé Aarel Bank (7,8 procenta), i když tu se chystají převzít americké investiční firmy Advent a Centerbridge.

I hodnoty portfolia fondu Vesa se letos negativně dotýkají propady na globálních akciových trzích. Ceny titulů v držení fondu se dokonce ve většině případů propadají více než hlavní indexy. Například akcie zmíněných poštovních firem Royal Mail a PostNL se letos propadly o 49 procent, resp. 38 procent. Cenné papíry TF1 jsou o více než čtvrtinu levnější než před půl rokem.

Akcie Foot Locker odepsaly od začátku ledna přes 40 procent. Konkrétně Foot Lockeru uškodilo mimo jiné rozhodnutí firmy Nike, že si bude prémiové tenisky prodávat ve větší míře než dosud přes vlastní prodejní kanály, ať už kamenné prodejny či online. Na hospodaření firmy má dopad rovněž ochlazení poptávky ze strany spotřebitelů, kteří se obávají recese.

Pro srovnání hlavní index S&P 500, který měří vývoj cen akcií největších amerických firem, letos spad o pětinu. Obdobný evropský ukazatel Stoxx Europe 600 klesl o přibližně 15 procent.

Propady alespoň zmírňují dividendy - například z Royal Mail přiteklo na začátku roku i díky speciální dividendě (před zdaněním) přibližně 50 milionů liber (zhruba 1,5 miliardy korun), z PostNL na jaře okolo 40 milionů eur a ze Sainsbury's přijde na účet v nejbližších dnech okolo 23 milionů liber.

Daniel Křetínský je spolumajitelem vydavatelství Czech News Center, které provozuje také ekonomický web E15.cz.