Krev, pot a prachy: Pohled za byznysovou oponu českého MMA

Jestli nějaký sport za poslední dekádu zažil svůj moment „from zero to hero“, je to české MMA – souboje ve smíšeném bojovém umění. Sport, na který se ještě nedávno veřejnost dívala skrze prsty, nyní vyprodává ty největší arény a nekompromisně si razí cestu do korporátního světa.

V ringu to jsou destilované emoce, týdny až měsíce přípravy koncentrované do několika minut čistého adrenalinu, do sledu rychlých úderů, klinčů a v závěru nemilosrdných K.O. MMA nabídne divákovi všechno: spád, rychlost a emoce, ale i krev, pot a velké peníze. Jde až na dřeň našim primárním instinktům – i proto dnes vyprodává ty největší tuzemské arény.

Ještě před deseti lety pro většinu Čechů MMA (zkratka Mixed Martial Arts) znamenala jen shluk tří náhodných písmen. Petr Filipec, ředitel největší tuzemské MMA organizace Oktagon v rozhovoru pro INFO.CZ mluví o době před pěti lety jako o „pravěku“ – i to dokazuje, jak raketově sport vyrostl z lokálních gymů do záře reflektorů.

Oktagon, založený moderátorem Ondřejem Novotným a Pavolem Nerudou, je dnes v Česku dominantní MMA organizací – s ambicemi na ovládnutí celoevropského trhu, k tomuto cíli však vedla dlouhá cesta. A v onom „pravěku“, tedy před pěti šesti lety, nebylo v rámci konkurenčního boje vůbec jasné, která z tuzemských organizací si vybojuje své místo na slunci. S trochou nadsázky totiž lze říct, že bojovníci bojují o diváky, ale organizace kromě fanoušků i o bojovníky.

Ostře sledovaný proto byl zejména střet s organizací XFN, která si rovněž dělala ambice na pozici tuzemské jedničky. Byl to souboj na dálku, o to, kdo na své zápasy přitáhne víc fanoušků, kdo podepíše lepší zápasníky, ale i boj u soudů. Hlavním trumfem mezi oběma organizacemi byl totiž přestup tuzemské MMA superstar Karlose „Terminátora“ Vémoly of XFN k Oktagonu.

„Konkurenční boj mezi MMA organizacemi probíhá jak o fanouška, tak o zápasníky – a to platí do dneška,“ vysvětluje ředitel Oktagonu Petr Filipec. „V případě Karlose to byl standardní konkurenční boj. Tehdy ze strany XFN vůči němu existovaly nějaké dluhy, což nám tu možnost dostat ho k nám ještě ulehčilo.“