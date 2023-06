Oktagon mohutně roste a míří za hranice. Obrat se blíží 250 milionům | e15.cz

Byznys největšího českého zápasnického promotéra, organizace Oktagon, loni opět výrazně nabobtnal. Obrat vzrostl zhruba o dvě třetiny na úroveň deseti milionů eur, přibližně čtvrt miliardy korun, a čistý zisk se počítal v jednotkách milionů korun. Organizace do výsledků poprvé započítává německý trh, kde loni pořádala první dva turnaje.

Nejvíce se na výsledcích Oktagonu podílí slovenská společnost Neruda Production, která má na starosti česko-slovenský trh. Loni k obratu přispěla zhruba 60 procenty. Redakci E15 to potvrdil Ondřej Novotný, jenž organizaci Oktagon ovládá napůl se svým slovenským obchodním partnerem Pavolem Nerudou.

„Letos chceme dosáhnout obratu v přepočtu 400 milionů korun a ziskovosti pěti až deseti procent. Za pět let se s ohledem na současnou dynamiku můžeme bavit o několikanásobcích očekávaných výsledků roku 2023,“ vyhlíží další růst Novotný. Pomoci tomu má nejen expanze v Německu, ale i letošní vstup na britský trh.

Oktagon česko-slovenskou scénu smíšených bojových umění (MMA) zcela ovládá. Loni na ní pořádal devět turnajů, násobně více než konkurence. Novotný proto odhaduje, že Oktagon z pohledu promotérů dosáhne na 85 až 90 procent příjmů z tohoto sportu.

Konkurence ale nespí. Patří do ní například Real Fight Arena Borise Marhanského nebo teprve před rokem vzniklá organizace Clash of the Stars Tomáše Linh Le Syho.

Video se připravuje ... Rozhovor s Karlosem Vémolou a Ondřejem Novotným • VIDEO Videohub

Druhá jmenovaná nicméně cílí na trochu jiné zápasníky i diváky. V rámci její show proti sobě nenastupují profesionální sportovci, ale pouze celebrity nebo jen z různých důvodů známé osobnosti. „Uznáváme, že Oktagon v Česku dominuje, ale pravda je, že ho nevnímáme jako přímou konkurenci,“ říká Le Sy.

Loni jeho organizace uspořádala tři turnaje a letos toto číslo plánuje zopakovat. „Ročně to znamená obrat v desítkách milionů korun,“ dodává Le Sy, podle něhož byla jeho organizace už loni v černých číslech.

Byznys model v MMA je založený primárně na příjmech od fanoušků. Lístky a platby za televizní zhlédnutí zápasu podle Novotného tvoří zhruba 75 procent z celkových příjmů organizace. Do budoucna se ale tento podíl podle něj bude mírně měnit, protože poroste významu sponzorů.

Pro zápasníky jsou odměny za souboje finančně poměrně rozličné. Pohybují se od pár tisíc korun až po statisíce. Nejlépe placeným zápasníkem v Česku je podle lidí z kruhů kolem MMA Karlos Vémola, který si za zápas neřekne méně než milion korun. V posledním ostře sledovaném zápase proti Patriku Kinclovi to podle jeho slov mělo být i násobně víc.

Právě zápas Vémola versus Kincl byl pro Oktagon rekordní hned z několika pohledů. „Trhli jsme všechny rekordy, které jsme mohli. Obrat turnaje byl v neskutečných cifrách. A to ať už z pohledu plateb za televizní zhlédnutí, nebo příjmů od sponzorů či zahraničních televizí,“ hodnotil poslední zápasnickou show Novotný. Žně měly podle něho i sázkové kanceláře. Jen na hlavní zápas turnaje se podle něj prosázelo 43 milionů korun.