Lázeňský fond – Investice srdcem – pro výnos i zdraví
V oblasti investic není mnoho příležitostí, které kombinují stabilní výnosy s přidanou hodnotou pro lidské zdraví. Lázeňský fond SICAV, fond kvalifikovaných investorů, propojuje investování s tradicí českého lázeňství a zdravotnictví. Nabízí investorům jistotu, reálný výnos a přímý podíl na rozvoji oboru, který má dlouhodobě stabilní potenciál a to především v prestižním západočeském lázeňském trojúhelníku, který je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Fond navazuje na tradici společnosti Františkovy Lázně AQUAFORUM a otevírá cestu k moderním investicím do zdraví.
Investiční příležitost s hlubokými kořeny
Nejspolehlivější investice jsou ty, které čerpají z tradice a stability svého oboru. Česká republika má jednu z nejlepších a nejdéle trvajících lázeňských tradic na světě. Zároveň je lázeňství nedílnou součástí veřejného zdravotního systému a jeho význam roste díky stárnoucí populaci i zvyšující se poptávce po preventivní péči. Díky bohaté historii, efektivní léčbě a dlouhodobě pozitivním ekonomickým výsledkům celého odvětví se jedná o velmi atraktivní investici.
Jak spojit tradici lázeňství s moderním investováním? Na tuto otázku odpověděl Lázeňský fond (LF), který vznikl z iniciativy tří spolumajitelů společnosti Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s. Ti se v roce 2022 rozhodli růst rychleji – ne jen organicky, ale s pomocí investorů, kteří sdílí jejich víru v sílu oboru zdraví a regenerace. „Víme, jak zhodnotit peníze investorů a posunout lázeňství o krok dál,“ říká předseda dozorčí rady fondu PhDr. Miroslav Liška, jeden ze zakladatelů.
Zakladatelé fondu jsou zkušení profesionálové s dlouholetou praxí v řízení společností poskytujících zdravotní služby. Jejich vášeň pro lázeňství je podtržena aktivní investicí do Lázeňského fondu a také vizí navázat na dosavadní úspěchy českých lázní. Dlouhodobým cílem je zajištění léčby pomocí přírodních léčivých zdrojů pro další generace a inovace poskytovaných služeb tak, aby reflektovaly moderní trendy v oblasti medicíny. Tato strategie umožní udržovat stabilní růst fondu. Ambice Lázeňského fondu jdou však ještě dále. V září 2025 proběhlo úspěšné dokončení dvou akvizic, které jsou klíčovou součástí dlouhodobé strategie Recovery Clinic a.s. Ta je zaměřena na vybudování sítě kvalitních ambulantních zdravotnických zařízení s důrazem na dlouhodobou udržitelnost a vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb.
„Těší nás, že se nám podařilo úspěšně završit proces akvizice těchto dvou zařízení. Věříme, že zkušenosti a dlouhodobě budované renomé rehabilitačního zařízení KALBICENTRUM s.r.o. a kardiologické kliniky Kardio KV s.r.o. ve spojení s naší strategií a finanční stabilitou vytvoří pevné základy pro další růst a rozvoj poskytovaných zdravotních služeb. Jsme přesvědčeni, že právě v propojení zkušeností a odborných znalostí obou subjektů tkví naše konkurenční výhoda, která bude přinášet užitek především pacientům a klientům,“ uvedl zakladatel a investor Lázeňského fondu Miroslav Liška.
Výnosy, na které si fond věří
Lázeňský fond je otevřen kvalifikovaným investorům, kteří mohou investovat již od 1 milionu korun. Každá investice je podložena akciemi s garantovaným zhodnocením 5 %, zajištěným equitou fondu. Za rok 2024 fond dosáhl zhodnocení přes 15 % a investorům zvýšil hodnotu investice o více než 10 %. „Neslibujeme nereálné dvacetiprocentní zisky, ale stojíme si za tím, že 10 % p.a. je dlouhodobě udržitelné,“ doplňuje Liška.
Lázeňský fond nabízí víc než jen finanční zhodnocení. Je to možnost být součástí příběhu českého lázeňství, které spojuje tradici, moderní přístup a péči o zdraví. Investice do Lázeňského fondu je investicí srdcem – do výnosu, jistoty a zdraví.
PhDr. Miroslav Liška, MBA
Od roku 2010 působil na řídicích postech v několika organizacích a od roku 2014 pak na pozicích generálního a finančního ředitele v jedné z největších lázeňských společností v ČR. V tuto chvíli je zákládající člen, aktivní investor a předseda dozorčí rady Lázeňského fondu.