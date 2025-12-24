Předplatné

Rusko chce na Měsíc dopravit atom. Jadernou elektrárnu plánuje na rok 2036.

ČTK
  • Rusko plánuje postavit na Měsíci jadernou elektrárnu do roku 2036, píše agentura Reuters.
  • Projekt má napájet rusko-čínskou výzkumnou stanici i lunární techniku.
  • Do vesmírných ambicí vstupují i USA, které chtějí Měsíc ovládnout s reaktory do roku 2028.

Ruská vesmírná agentura Roskosmos v prohlášení uvedla, že lunární elektrárnu plánuje vystavět do roku 2036 a že za tímto účelem již podepsala smlouvu se státní firmou NPO Lavočkina vyrábějící kosmickou techniku. Podle prohlášení Roskosmosu by elektrárna měla zásobovat nejen techniku lunárního programu včetně roverů či observatoře, ale i infrastrukturu Mezinárodní lunární výzkumné stanice.

Roskosmos v prohlášení přímo neuvedl, že elektrárna bude jaderná, nicméně uvedl, že na jejím vybudování se budou podílet ruská státní korporace zaměřená na jadernou energetiku Rosatom a Kurčatovův institut, v němž byla navržena většina sovětských jaderných reaktorů. V červnu také šéf Roskosmosu Dmitrij Bakanov uvedl, že mezi cíli jeho agentury je stavba jaderné elektrárny na Měsíci a průzkum Venuše.

Naopak ve Spojených státech podepsal ve čtvrtek prezident Donald Trump exekutivní příkaz o americké dominanci ve vesmíru, který mimo jiné žádá návrat astronautů na Měsíc do roku 2028 s následným vybudováním trvalé lunární základny či nařizuje umístění jaderných reaktorů na Měsíci i oběžné dráze.

Poslední astronauti vstoupili na povrch Měsíce v rámci amerického programu Apollo v roce 1972.

