Zámek místo bytu v Praze: Dobrodruh prodává renesanční sídlo, které přežilo dvě totality
- Na prodej se po patnácti letech objevila renesanční památkově chráněná stavba, takzvaný Pohádkový zámek ve Velké Libchavě.
- Současný majitel zámek v roce 2010 zachránil před rozpadem a postupně jej rekonstruoval.
- Prodej historického objektu za vyšší desítky milionů korun je zdlouhavý a individuální proces.
Říkají mu pohádkový. Protože vypadá jako z dětských knížek, leží v malebné krajině a protože je tak trochu takový i jeho současný majitel. Dobrodruh, který procestoval 120 zemí světa, aby si nakonec vyzkoušel roli zámeckého pána. Léta minula, s nimi i priority a výsledkem je, že se velkoryse řešený zámek v Horní Libchavě ocitl v nabídce realitní kanceláře. Po patnácti letech. Prodat opulentní zámek není jen tak. Spěchat podle všeho nemusíte, zámek v Horní Libchavě, který v roce 1593 dostavěl český protestantský šlechtic Jindřich z Vartenberka, na vás počká.
"Prodej zámku je úplně jiný svět. Nejde o běžnou nemovitost, oslovuje jen investory s vizí a odvahou tvořit," popisuje Václav Ovečka z kanceláře Václav Ovečka Reality, která nemovitost za necelých 75 milionů, tedy za cenu luxusního bytu v centru Prahy, nabízí. "Nechodí mi jen poptávky na koupi, ale i odvážné koncepty jako pronájem částí objektu, umělecká sklářská dílna s galerií," dodává Ovečka s tím, že záměrem jednoho z potenciálních zájemců celý areál proměnit v hotelový resort světové úrovně.
Rok na trhu
V prosinci tomu bude dokonce už rok, rozlehlé zámky v Česku nejsou horkým zbožím a není to jen vysokými stropy. Pomoci nemusí ani fakt, že zámek je oblíbeným výletním místem i jedním z kulturních center Českolipska. Do loňského října pak v Libchavě působil zájmový spolek s příznačným názvem: Pohádkový zámek.
„U památkově chráněných objektů, jako je renesanční zámek v Horní Libchavě, je doba prodeje velmi individuální. Pokud je cena nastavena realisticky a objekt má jasný potenciál dalšího využití, může se kupující najít v řádu několika měsíců. Ve většině případů ale počítáme spíše s horizontem šesti až osmnácti měsíců, protože okruh zájemců je užší,“ vysvětluje realitní makléř Re/Max Search Radomír Kočí, který se specializuje na historické nemovitosti. Typickým kupujícím bývá podle něho investor – buď s vizí vybudovat ubytovací či kulturní provoz, nebo někdo, kdo dlouhodobě vyhledává historické objekty pro vlastní projekt.
