Nejneobvyklejší zásilky, které DHL přepravila v roce 2025: Antilopy, pavián i vzácná sportovní trofej
- Společnost DHL ročně přepraví více než 1,5 miliardy zásilek.
- Každý rok z přehledu logistického lídra vystoupí několik nezapomenutelných zásilek.
- V roce 2025 to bylo například 17 antilop nebo zachráněný pavián.
Nejen balíky plné knih, hraček a elektroniky, ale i náklad v letadle a přepravní kontejnery – to vše si lidé spojují se skupinou DHL, předním světovým poskytovatelem logistických služeb. DHL ale dostává i objednávky, které vyčnívají. Zde je pět nejneobvyklejších dodávek společnosti v roce 2025.
Vzácné antilopy se vrátily domů
Dlouhých 13 tisíc kilometrů v únoru urazilo 17 vzácných antilop z ochranářského zařízení v Loxahatchee na Floridě do rezervace na svazích hory Mount Kenya, druhé nejvyšší hory Afriky. Jedná se o druh bongo lesní, též známý jako antilopa bongo nebo jen bongo. Do Spojených států se dostaly v 70. letech minulého století z Keni. Po desetiletích pytláctví a ztráty přirozeného prostředí je tento druh nyní kriticky ohrožený. Ve volné přírodě zbývá méně než stovka zvířat.
Aby byla zajištěna bezpečná a pohodlná cesta antilop z Floridy, poskytla společnost DHL speciální let vybavený přepravními bednami vyrobenými na míru od organizace na ochranu zvířat. O antilopy se po celou dobu letu staral veterinář a dva specialisté na bonga lesní. Ve svém novém domově žijí v prostředí, kde se mohou bezpečně rozmnožovat. Očekává se, že se jejich potomci jednoho dne vrátí do volné přírody.
Helma s podpisem F1 legend se proletěla přes celý svět
Ze Švýcarska až do Brazílie v březnu cestovala unikátní helma napříč kontinenty. Podepsalo ji všech 20 žijících mistrů světa formule 1 včetně Michaela Schumachera, sedminásobného mistra světa, který se po vážné lyžařské nehodě v roce 2013 stáhl z veřejného života.
Na helmu, která se hned stala součástí historie populárního motoristického sportu, pomohla přidat iniciály MS jeho manželka Corinna. Replika helmy byla později slosována do tomboly, jejíž výtěžek byl věnován charitativní organizaci Race Against Dementia, kterou založil trojnásobný mistr světa F1 Jackie Stewart. Organizace financuje výzkum prevence a léčby demence – tématu, které mu bylo po diagnóze jeho manželky blízké.
Společnost DHL helmu přepravovala za přísných bezpečnostních opatření ze Švýcarska do domovů různých mistrů světa. Trasa zahrnovala Ibizu, Londýn či Brazílii.
Z Německa do Singapuru cestovalo 151 soch medvědů
V červnu se z německého Wustermarku vydalo 151 soch medvědů ze sklolaminátu, každá vysoká přibližně dva metry, až do dalekého Singapuru. Barevný umělecký projekt s názvem United Buddy Bears byl poprvé představen v Berlíně v roce 2002 s cílem podpořit mír a toleranci. Každý medvěd byl namalován umělcem z jiné země a představuje kulturu a identitu daného národa.
Společnost DHL zajistila přepravu cenných uměleckých děl, která čekala 10 tisíc kilometrů dlouhá cesta. Zásilka o celkové hmotnosti 37 tun v osmi přepravních kontejnerech byla nejprve naložena na kamiony a převezena do hamburského přístavu. Odtud se medvědi vydali na plavbu po moři až do Singapuru, kde byli dva měsíce vystaveni – a pokračovali tak ve svém poslání podporovat mezinárodní porozumění.
Mladý pavián se přestěhoval z Blízkého východu do Afriky
V listopadu 2025 nastoupil na let DHL z Bahrajnu do Džibutska ve východní Africe neobvyklý pasažér: Saadoon, mladý paviání sameček. Ve věku pouhých tří měsíců byl v roce 2024 nalezen opuštěný v Bahrajnu – v zemi, kde paviáni nejsou původními druhy. Saadoon se stal obětí nelegálního obchodu s divokými zvířaty. Organizace na ochranu zvířat se o něj starala více než rok. Poté Saadoon potřeboval prostředí, které by lépe vyhovovalo jeho druhu, a džibutské klima a ekosystém se ukázaly jako ideální.
Speciální přepravní bedny a veterinární péče údajně minimalizovaly Sadoonův stres během letu. Přijalo ho záchranné centrum poblíž města Džibutsko, které bylo přizpůsobeno jeho potřebám. Saadoon sdílí svůj nový domov se samičkou, která je pro společenský život těchto inteligentních primátů klíčová. Očekává se ale, že by se nakonec mohl vrátit do volné přírody.
Vytoužená fotbalová trofej
DHL v listopadu přepravila trofej pro finále CONMEBOL Libertadores, nejprestižnějšího klubového fotbalového turnaje v Jižní Americe. Cesta začala v sídle CONMEBOL v Luque v Paraguayi a skončila v Limě v Peru, kde se 29. listopadu odehrál rozhodující zápas. CONMEBOL Libertadores je srovnatelný s evropskou Ligou mistrů UEFA. Turnaje se účastní nejlepší kluby z Jižní Ameriky – jedná se o sportovní vrchol, který sledují miliony lidí po celém světě.
Jako oficiální logistický partner CONMEBOL zajistila společnost DHL bezpečný a včasný příjezd přibližně jeden metr vysoké trofeje. Přepravila ji v kovové krabici vyrobené na míru s bezpečnostním zámkem. Zaměstnanci DHL s pohárem manipulovali pouze v rukavicích, aby zachovali jeho lesk a nepoškrábali ho. I uvnitř uzavřené krabice ale vyvolal nadšení: fanoušci se scházeli, aby si přepravu vyfotili. Letos trofej získal fotbalový klub Flamengo z Rio de Janeira po čistě brazilském duelu proti Palmeiras ze São Paula.