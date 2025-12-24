Stranger Things 5: Vše, co potřebujete vědět o druhé části finále nejúspěšnějšího seriálu Netflixu
- Stranger Things 5 Volume 2 dorazí na Netflix během Vánoc.
- Netflix ale druhou část poslední řady opět rozdělí na dvě části.
- Jako první diváky čekají tři díly, finále až o pár dní později.
Od premiéry seriálu Stranger Things v létě 2016 už uplynulo téměř deset let. Diváci se konečně dočkají rozuzlení jednoho z nejúspěšnějších počinů streamovací platformy Netflix během vánočních svátků. Fenomén z pera bratří Dufferových bude v Česku dostupný od 26. prosince s jednou výjimkou.
Co se stalo ve čtvrté řadě Stranger Things?
Ve čtvrté sérii Stranger Things se děj rozdělil na tři hlavní linie – Hawkins, Kalifornii a Rusko. V Hawkinsu začali mizet lidé po záhadných a brutálních vraždách, které páchal nový, nebezpečný nepřítel známý jako Vecna (Jamie Campbell Bower). Tento monstrózní protivník si cíleně vybíral oběti s hlubokým psychickým traumatem, ty napadal děsivými vizemi a díky jejich smrti otevíral trhliny mezi světem živých a Upside Down (obráceným světem). Jednou z jeho obětí se částečně stala i Max Mayfield (Sadie Sink), členka hawkinské party, která po střetu se záporákem upadla do kómatu.
Mezitím se hlavní hrdinka Eleven (Millie Bobby Brown) potýká s velkými problémy – ztratila své nadpřirozené schopnosti a těžko se přizpůsobuje normálnímu životu v Kalifornii. Poté co se s doktorem Samem Owensem vrátí do tajných laboratoří, se jí podaří obnovit své síly prostřednictvím vzpomínek na traumatické dětství. Odhaluje také původ Henryho Creela, prvního testovacího subjektu z laboratoře, který se stal Vecnou. Třetí dějová linie sleduje Hoppera (David Harbour), který na konci třetí série přežil výbuch v obchodním centru a skončil v ruském gulagu, kde je nucen bojovat proti Demogorgonovi. Na jeho záchranu se vydávají Joyce (Winona Ryder) a (Brett Gelman). Všechny tři linky se propojí, když se hrdinové rozhodnou spojit síly, aby se pokusili zničit Vecnu. Přestože jejich plán vyjde, Vecna uniká a ve finále se otevřou masivní praskliny, které propojí normální svět s Upside Down.
O čem byla první část Stranger Things 5?
Finále Stranger Things se na obrazovkách objevuje tři roky po premiéře čtvrté série. Děj se odehrává na podzim roku 1987, kdy je ospalé městečko po dramatických událostech čtvrté řady pod vojenskou karanténou. Parta teenagerů a dospělých, kteří bojují za záchranu světa, je však odhodlána najít a zabít Vecnu, nebezpečného stvořitele Upside Down.
Co tedy čekat od finále Stranger Things? Uzavření zásadních dějových linek, odpovědi na nejpalčivější otázky i uspokojivé propojení finále s první řadou. To vše dostanou fanoušci Stranger Things v závěru páté série, prozradil herec Noah Schnapp.
Kdy Netflix pustí do světa Stranger Things 5 Volume 2?
Netflix, který v posledních letech s chutí rozděluje nové řady oblíbených seriálů do dvou částí, byl v případě Stranger Things ještě radikálnější. Takzvané Volume 1 totiž přistálo na streamovací službě 27. listopadu, Volume 2 se na ní objeví 26. prosince, a to už ve dvě hodiny ráno. Diváci ale na druhý svátek vánoční nebudou moci zhlédnout kompletní druhou část závěrečné série Stranger Things. Netflix zpřístupní pouze tři díly a velké finále si nechá až na 1. ledna 2026 (2.00 ráno).
Jakou délku budou mít epizody Stranger Things 5 Volume 2?
Spoluautor seriálu Stranger Things Ross Duffer zveřejnil délku prvních čtyř epizod 5. řady těsně před jejich premiérou, délka zbývajících dílů Stranger Things 5 však nebyla oficiálně potvrzena. Podle fanouškovské stránky Netflix Updates se ale u chystaných dílů předpokládají následující časy.
- Kapitola pátá: Léčba šokem (S05E05) – 1 hodina a 17 minut
- Kapitola šestá: Útěk z Camazotzu (S05E06) – 58 minut
- Kapitola sedmá: Most (S05E07) – 1 hodina a 37 minut
- Kapitola osmá: Zpátky v realitě (S05E08) – 2 hodiny a 1 minuta
Kteří herci a herečky se ve finále seriálu objeví?
- Noah Schnapp jako Will Byers
- Millie Bobby Brown jako Eleven
- Finn Wolfhard jako Mike Wheeler
- Gaten Matarazzo jako Dustin Henderson
- Caleb McLaughlin jako Lucas Sinclair
- David Harbour jako Jim Hopper
- Winona Ryder jako Joyce Byers
- Sadie Sink jako Max Mayfield
- Natalia Dyer jako Nancy Wheeler
- Joe Keery jako Steve Harrington
- Maya Hawke jako Robin Buckley
- Charlie Heaton jako Jonathan Byers
- Priah Ferguson jako Erica Sinclair
- Amybeth McNulty jako Vickie
- Brett Gelman jako Murray Bauman
- Cara Buono jako Karen Wheeler
- Jamie Campbell Bower jako Vecna
- Nell Fisher jako Holly Wheeler
- Jake Connelly jako Derek Turnbow
- Linda Hamilton jako doktorka Kay
- Alex Breaux jako poručík Robert Akers
Derek Turnbow, doktorka Kay a poručík Robert Akers se řadí mezi nové postavy. Holly Wheeler je sice známá z dřívějších řad, pro tuto sérii ale byla přeobsazena a její role je mnohem výraznější.
Proč je seriál Stranger Things taková senzace?
Seriál Stranger Things je jedním z korunních klenotů Netflixu. V polovině minulého desetiletí byl jedním z prvních originálních děl tohoto streamovacího gigantu. Podle statistik Netflixu byla jen čtvrtá série zhlédnuta více než 140milionkrát, což představuje 1,8 miliardy streamovaných hodin.
S rostoucí popularitou seriálu rostla i sláva jeho převážně mladých herců. Millie Bobby Brown, které bylo 12 let, když se v roce 2016 poprvé objevila jako Eleven, se stala jednou z nejzářivějších hvězd Hollywoodu. Britská herečka hrála ve dvou filmech o Godzille a ve spin-offu Sherlocka Holmese, založeném na postavě detektivovy dospívající sestry Enoly. Stranger Things zároveň inspirovaly londýnskou divadelní inscenaci The First Shadow a oživily kariéru Winony Ryder, která byla v minulosti dvakrát nominována na Oscara. Například David Harbour si díky roli Jima Hoppera otevřel cestu k od Marvelu.
Netflix díky seriálu získal miliony předplatitelů, což zajišťuje stálé příjmy platformy. Vydělává ale i na jiných frontách, a to díky masivnímu merchandisingu, obchodním partnerstvím a spolupráci s různými značkami. Produkty spojené se Stranger Things zahrnují nejen věci, které se objevují přímo v seriálu, jako jsou Eggo vafle nebo oblečení od Nike a Adidasu, ale také tematické edice od Coca-Coly, Lega, Monopoly, Polaroidu a dalších. Populární série inspiruje i další značky, jako je IKEA, která stylizovala své pokoje do atmosféry seriálu, nebo H&M s oblečením v stylu. Kromě toho se na pátou sérii objevuje množství reklamních kampaní a upoutávek včetně originálních promo akcí, jako byla dekorace zastávky MHD v Praze. Odhadované příjmy z prvních čtyř sérií dosahují jedné miliardy dolarů, což zahrnuje pouze tržby Netflixu bez započítání marketingových a merchandisingových aktivit.
Hodnocení Stranger Things
Seriál si udržuje velmi pozitivní recenze od kritiků i diváků napříč všemi sériemi. Nejlepší hodnocení si ale drží první řada, a to na populárních specializovaných serverech jako Rotten Tomatoes, IMDb a české internetové filmové databázi ČSFD.cz.
IMDB:
- 1. řada: 8,9 z 10
- 2. řada: 8,8 z 10
- 3. řada: 8,7 z 10
- 4. řada: 8,5 z 10
Rotten Tomatoes:
- 1. řada: 97 procent od kritiků, 96 procent od diváků
- 2. řada: 94 procent od kritiků, 90 procent od diváků
- 3. řada: 89 procent od kritiků, 86 procent od diváků
- 4. řada: 89 procent od kritiků, 89 procent od diváků
ČSFD:
- 1. řada: 93 procent
- 2. řada: 87 procent
- 3. řada: 85 procent
- 4. řada: 86 procent
Dočkají se diváci dalších příběhů ze světa Stranger Things?
Prvního spin-offu se fanoušci Stranger Things dočkali krátce po uvedení první části páté série. 2. prosince přistál v amerických knihkupectvích román Stranger Things: One Way or Another, který se zaměřuje na události následující po zemětřesení způsobeném Vecnou. Příběh sleduje Nancy a Robin, jak vyšetřují novou záhadu, která by mohla být spojena s Upside Down. Kniha se rychle stala bestsellerem, jelikož nabízí cenné informace propojující jednotlivé řady.
Uzavření páté a poslední řady seriálu Stranger Things se možná blíží, ale svět, který Dufferovi vytvořili, knihou o zdaleka nekončí. Netflix má zájem rozšířit jednu ze svých nejcennějších franšíz a bratři již potvrdili, že další spin-offy Stranger Things jsou oficiálně ve vývoji. Jedním z potvrzených je animovaný seriál Stranger Things: Tales from ’85. Děj se odehrává v zimě roku 1985, což koresponduje s obdobím mezi druhou a třetí sérií původního seriálu. Postavy jako čtveřice chlapců, Eleven a Max se znovu objeví a budou čelit novým monstrům, která terorizují město. Premiéra by měla být v roce 2026.
Kde sledovat seriál Stranger Things?
Pátou sérii Stranger Things Volume2 si mohou diváci vychutnat výhradně na platformě Netflix, která je jediným držitelem práv k jejímu vysílání. Pro sledování závěrečné kapitoly tohoto kultovního amerického seriálu je nezbytné mít aktivní předplatné Netflixu.
Cena předplatného a jak si předplatit Netflix
Cena předplatného Netflixu se liší podle vybraného balíčku. Základní verze Netflix Basic stojí 239 korun měsíčně, standardní plán Netflix Standard je k dispozici za 309 korun měsíčně a nejvyšší varianta Netflix Premium vyjde na 379 korun měsíčně. Různé plány se od sebe liší v maximálním rozlišení, kvalitě zvuku a v počtu zařízení, na kterých lze současně sledovat obsah.
Na čem sledovat Stranger Things?
Po vytvoření účtu a zaplacení předplatného na Netflixu můžete pátou sérii Stranger Things Volume 2 sledovat přímo na webových stránkách nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Seriál si přehrajete na široké škále zařízení včetně chytrých televizí, mobilních telefonů, tabletů, stolních počítačů a notebooků.
Další obsah na Netflixu
S předplatným Netflixu získáte přístup k široké nabídce filmů a seriálů, které jsou k dispozici pouze na této platformě. Kromě nejnovějších hitů si můžete užít i osvědčené klasiky a populární tituly. Mezi dalšími zajímavými seriály a filmy v knihovně Netflixu naleznete tituly:
Co čeká Netflix v roce 2026
Oblíbená streamovací platforma již potvrdila návrat mnoha zavedených seriálů i desítek novinek. V roce 2026 uvede například čtvrtou řadu Bridgertonových, třetí sérii Nočního agenta nebo dlouho očekávané pokračování kritiky chváleného seriálu Ve při. Na závěr roku 2026 je očekávána premiéra epické fantasy Narnie: Čarodějův synovec od režisérky Grety Gerwig. Kromě toho diváci budou moci zhlédnout také film vyplývající ze seriálu Gangy z Birminghamu nebo snímek The Adventures of Cliff Booth, v němž David Fincher navazuje na tarantinovské Tenkrát v Hollywoodu.
Netflix je králem streamovacích platforem
Netflix se v posledních letech vyhoupl na vrchol streamovacího průmyslu, zatímco ostatní společnosti čelí výzvám, jako jsou problémy s rentabilitou a těžký přechod na streaming. I když mediální sektor zažívá tvrdé boje o obsah, talenty a o předplatitele, Netflix zůstává dominantní silou. Předstihuje konkurenci nejen počtem předplatitelů, ale i ziskovostí. Podle analytiků je Netflix považován za „zlatý standard“ ve streamování, který si díky výhodě prvního hráče a inovativnímu přístupu k monetizaci včetně strategie omezování sdílení hesel a vícero úrovní předplatného udržuje pozici lídra.
Otázkou je, zda mu tato pozice vydrží. V posledních letech totiž zároveň sílí kritika, že dává přednost kvantitě před kvalitou na rozdíl od konkurenčních Apple TV+ a HBO Max.
V posledních čtvrtletích akcie Netflixu zažívají určitou volatilitu, přičemž po historických maximech v polovině roku 2025 došlo k poklesu, což je částečně způsobeno širšími tržními výkyvy a jednorázovými náklady. V rámci třetího kvartálu roku 2025 společnost reportovala silné tržby a volné cash flow, ale pokles ziskovosti ovlivnil daňový spor vcash flowBrazílii, což vedlo k poklesu ceny akcií o šest až deset procent. I přesto Netflix stále vykazuje solidní vyhlídky na dlouhodobý růst, přičemž analytici předpovídají pozitivní vývoj v následujících letech, a to zejména díky silné pozici na trhu a rostoucí sledovanosti.
V prosinci Netflix překvapil, když oznámil, že se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Netflix podle dohody získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi včetně konkurenční platformy HBO Max. Transakci ale ještě musejí schválit příslušné regulační orgány a valné hromady akcionářů Warner Bros. Discovery. Dokončení firmy odhadují v horizontu 12 až 18 měsíců. Analytici už ale varovali před hrozbou monopolu. Akcie Warner Bros. Discovery v reakci na zprávu sice posílily o více než šest procent, cenné papíry Netflixu ale oslabily o téměř tři procenta. Paramount Skydance navíc mezitím předložil akcionářům Warner Bros. Discovery konkurenční nabídku na převzetí celé skupiny za 108,4 miliardy dolarů (2,3 bilionu korun).