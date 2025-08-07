Merhautovo pekařství přišlo o zakladatele. Oblíbený pekař zemřel v 75 letech
Podnikatel Miroslav Merhaut, zakladatel Merhautova pekařství, zemřel ve věku 75 let. Pekařství, které vybudoval, se stalo známým po celém Česku a dnes má 16 prodejen a distribuuje své výrobky do více než 300 míst. S odkazem na Merhautovu rodinu o zprávě informoval Blesk.
Miroslav Merhaut začínal svou podnikatelskou dráhu v roce 1991, kdy si pronajal malé prostory v Benátkách nad Jizerou. V tomto skromném prostředí rozjel pekárnu, kde začal s několika základními druhy pečiva, které rozvážel starou dodávkou. Během několika let, kdy rostla poptávka, rozšířil sortiment a otevřel cestu k dalším výrobkům, jako byly housky, tmavé pečivo a sladké výrobky. V reakci na rostoucí zájem o jeho produkty musel několikrát přestěhovat výrobu do větších prostor, což vedlo k rapidnímu rozšíření sortimentu.
Rok 2000 znamenal zásadní milník pro pekařství. Tehdy firmu převzal jeho syn, což přineslo výrazné změny ve vedení a modernizaci výroby. S postupem času vznikla i cukrářská část pekařství, která se specializovala na dorty, zákusky a vánoční cukroví. Společnost se přestěhovala do Milovic, kde dnes sídlí její moderní provoz.
Miroslav Merhaut byl pro své zaměstnance a zákazníky známý nejen jako úspěšný podnikatel, ale především jako skromný a laskavý člověk s velkým srdcem. „Děkujeme, že na něj budete myslet a uchováte si ho v paměti tak, jak jste ho znali,“ napsala rodina na sociálních sítích. Poslední rozloučení s tímto uznávaným podnikatelem se uskuteční ve čtvrtek 7. srpna v Lysé nad Labem.