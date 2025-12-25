Lidé si špatně vykládají vlastní bydlení jako dobrou investici, varoval v Praze autor Psychologie peněz
- V Praze poprvé veřejně vystoupil autor Psychologie peněz Morgan Housel.
- Jeho nadčasové postřehy slouží jako povinná výbava do čím dál nejistějšího období lidských dějin.
- Doporučení investovat do cihel od Housela nečekejte.
V řadě ohledů to byl vrchol letošní investiční konference SHIFTS, které se jinak účastnili převážně čeští byznysmeni v čele se zakladatelem skupiny Emma Capital Jiřím Šmejcem. A to nejen proto, že Morgan Housel, autor knižní trilogie Psychologie peněz, Jako vždycky a v říjnu vydaného Umění utrácet peníze, přišel na pódium jako poslední.
Hlavní zahraniční řečník SHIFTS vykládal své zásadní investiční teze v kontextu všeobecné nejistoty, jež svírá prakticky celý svět. Ten je až příliš lákavé vnímat jako natolik křehký, že veškeré racionální poučky k investování postrádají vlivem nárůstu geopolitického rizika, technologického pokroku a čím dál tíživějších demografických vyhlídek smysl. Jenže o to více vynikají některé Houselovy postřehy, jež v duchu jeho psychologizujícího přístupu k financím ordinují pomyslný klid na lůžku.
Největší ekonomická událost roku 2026
Podle autora bestsellerů, které šly na odbyt i v tak různorodých zemích jako Jižní Korea a Brazílie, je ale jisté hlavně to, že o zdrojích budoucích otřesů nejen na finančních trzích zatím nikdo nic netuší.
