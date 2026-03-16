Miliardář Němec mění svůj sportovní byznys, chce ukázat Američanům Kästle
- Bývalý majitel gumárenské ČGS Tomáš Němec chystá ofenzivu značky Kästle a expanzi do USA.
- Nový tým v Americe má za cíl zvýšit prodeje ze sedmi až osmi tisíc až na 30 tisíc párů lyží ročně.
- Klíčem je půlmiliardová investice do moderní továrny v Novém Městě na Moravě.
Miliardář Tomáš Němec spouští změny ve svém sportovním byznysu. Cíl je jediný. Chce zahájit ofenzivu ve Spojených státech a zvýšit prodeje lyží Kästle – nejcennějšího artiklu svého sportovního portfolia. Značku koupil v roce 2018 od investora Rudolfa Knünze; šlo o součást investiční strategie poté, co spolu s Oldřichem Šlemrem prodali gumárenský podnik ČGS švédské skupině Trelleborg přibližně za 31,4 miliardy korun.
„Máme v plánu zdvojnásobit prodeje a posílit pozice v zámoří,“ říká o značce spojené třeba s Ester Ledeckou David Novák, který má nyní misi Kästle na starosti. Mimo jiné vyjednával v roce 2018 spolu s Němcem pořízení značky od rakouského investora. Novák se kvůli tomu stahuje z denního řízení Němcovy společnosti Levelsportkoncept, tedy distributora sportovních značek, a obchodním ředitelem firmy se stal Daniel Hájek – manažer, který ve firmě vedl divizi run&indoor a v minulosti se staral o značku POC.
Změny proběhly i v USA. Tamní pobočka má nového prezidenta i nový tým. Dosud tam Kästle prodává kolem sedmi až osmi tisíc párů lyží ročně. Cílem je do dvou let pokořit metu třiceti tisíc párů lyží.
Kästle dokonce připravil speciální lyže pro americký trh – jsou širší, mají jiné zakřivení na špici než evropské lyže a jsou vyvedeny v jiném designu. „Na západním pobřeží, v Coloradu, Utahu a podobně, je lyže, která má pod patou méně než osmdesát milimetrů, skoro neprodejná. Naopak východní pobřeží více kopíruje evropský styl,“ přibližuje David Novák.
Úspěch v USA má být hlavním tahounem růstu prodejů značky. Celosvětově se nyní prodává kolem 3,5 milionu párů lyží, z toho 2,9 až tři miliony lyží určených pro alpské lyžování. Kästle míří na tržní podíl na hranici 120 tisíc párů.
Klíčem ke všemu je nedávná zhruba půlmiliardová Němcova investice v Novém Městě na Moravě do nové továrny na lyže. Ta vyrábí většinu lyží značky Kästle. V Rakousku působí oproti tomu vývojové centrum a výrobna speciálních závodních lyží.
V Novém Městě pracuje jedna z nejmodernějších linek světa – jedna ze dvou svého druhu vůbec. Kapacitně je připravena, volné sloty dosud poskytuje i ostatním světovým značkám jako Åsnes, Salomon, Lacroix či Alpina.