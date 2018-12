Sport je jen byznys. Vždycky byl, říká Ester Ledecká | E15.cz

Kde cítíte větší riziko, nahoře na kopci, když máte před sebou závod ve sjezdu, nebo s penězi, když máte rozhodnout, co s nimi udělat dál?

To je jednoduché. V lyžování a snowboardingu do rizika nikdy nejdu, prostě na riziko nejezdím. Je to o mně známé, vědí to trenéři a možná to i občas řeší, protože spousta holek jede na hraně a riskantně. Sama ale prostě zajedu to, co mám natrénováno a basta. To je pro mě důležité. Něco umět a předvést to. Neriskuji. A když mám pocit, že situaci nezvládám, tak si tam tu štorcku hodím. Nestydím se za to.

A stejně je to s financemi?

Ano. Ani tam neriskuji. Snažím se přemýšlet a investovat tak, aby mi peníze dál vydělávaly. Vždycky se o tom budu chtít nejdřív co nejvíc naučit, prozkoumat všechny souvislosti, vědět co nejvíc a být připravená. Pak do toho půjdu.

Bezdůvodný risk odmítáte. Tedy i kasino, ruleta, hazard jsou pro vás nesmyslné riziko a vyhozené peníze?

Záleží, o jaké hry jde. Pokerem se dá skvěle vydělat a baví mě, bohužel ho ale ještě tolik neumím. Ruleta je o štěstí, ale jsou i hry, které se dají naučit a jejich průběh nějak ovlivnit. Ale pak jsou třeba automaty, které člověk neovlivní nijak. Tam neexistuje žádná jasná strategie.

Nicméně beru to tak, že když to není vyloženě gamblerství, když člověk nesedí u automatů či u stolu v kasinu každý den a peníze postupně neztrácí, jde spíš o formu zábavy a odreagování se.

Hazard je, když někdo nahází do automatů výplatu a pak si musí půjčit na život. Takže vás to svým způsobem láká?

Jasně. Je to pořád ještě zábava, spoustu lidí to láká. Taky bych se jednou chtěla podívat třeba do Las Vegas, vidět, jak to tam funguje, zajít si do kasina, zahrát si karty. Ale budu smířená s tím, že jsem si vyhradila určitou sumu peněz, kterou do toho dám, a víc už ne. Až tam o peníze přijdu, půjdu domů a budu to brát tak, že jsem si zaplatila zábavu. Ale víc od toho nečekám.

Platí tedy klasická poučka: hrát si jen s penězi, o které mohu přijít? Pomáhá vám v tomto přístupu i studium byznysu, financí a marketingu? Proč jste si takový obor vlastně vybrala?

Abych byla upřímná, nebyla to moje první volba. Bavila mě fyzika, maturovala jsem z ní a chtěla ji studovat dál, bohužel ale neotevřeli kombinovanou formu studia.