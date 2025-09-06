Ministerstvo opět rozhodlo, že dceřiná firma Agrofertu nemá nárok na dotaci
Ministerstvo zemědělství podruhé rozhodlo, že drůbežářský podnik Schrom Farms z holdingu Agrofert neměl nárok na dotaci 1,6 milionu korun z evropských fondů kvůli střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Potvrdilo své dřívější rozhodnutí, které ale Městský soud v Praze úřadu vrátil, napsal server iRozhlas.cz.Tříletý spor nekončí, firma má možnost podat odvolání k ministrovi. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský nechtěl pro iRozhlas komentovat, zda firma rozklad podá.
"Rozhodnutím byl potvrzen nesoulad Dohody o poskytnutí dotace s právními předpisy, proto byla zrušena," sdělil serveru mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Heřmanský už dříve řekl, že firma postupovala v souladu s dotačními pravidly, a proto má na dotaci nárok.
O vrácení dotace, kterou chtěla firma použít na modernizaci farmy kuřat v Bílovci na Novojičínsku, rozhodl v roce 2022 Státní zemědělský intervenční fond, který v Česku rozděluje dotace do zemědělství. Společnost nesouhlasila a odvolala se k nadřízenému úřadu, tedy k ministerstvu zemědělství. Úřad ale rozhodnutí fondu potvrdil a loni v lednu musela firma dotaci vrátit.
Poté se obrátila na soud, který letos na jaře z procesních důvodů vrátil případ ministerstvu. Konstatoval, že úřady nevypořádaly námitky, které v odvolacím řízení vedení firmy mělo. Zapravdu dal vedení drůbežárny i v tom, že fond pouze okopíroval závěry auditu, aniž sám zdůvodnil, proč nemá firma na dotaci nárok.
Dotace spadala do období vládního angažmá Babiše, který měl tehdy Agrofert vložený ve svěřenských fondech. Stala se také předmětem unijního auditu ke střetu zájmů, který se v Česku uskutečnil na začátku roku 2019 a podle jehož závěrů šéf hnutí ANO porušoval českou i tuzemskou legislativu, a koncern tak neměl na některé dotace nárok.
České soudy se od té doby zabývají řadou žalob dceřiných firem Agrofertu na Státní zemědělský intervenční fond kvůli zamítnutí dotací.