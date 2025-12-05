Vedl polskou Kofolu, pak zachraňoval lahůdky. Dnes je vlastní a chystá první prodejnu
- Tržan lahůdky fungují na českém trhu už od roku 1995, nikdo je ale prakticky nezná.
- Chlebíčky i zákusky přitom dodávají na stovky míst.
- Nový majitel je chce nyní přiblížit i koncovým zákazníkům a udělat z Tržan lahůdek nový brand.
Po deseti letech v nápojářské společnosti Kofola si chtěl Jiří Vlasák dát na chvíli oraz. Místo toho ale šel pomoci dvěma známým s uvadající firmou, která vyráběla chlebíčky. Nakonec firmu Tržan lahůdky koupil, znásobil obrat, spustil e-shop a teď se chystá otevřít také kamennou prodejnu. Cílem je udělat z produkce nejlepší lahůdky široko daleko.
Slanou pochoutku dodávají Tržan lahůdky do víc než šesti set podniků či restaurací v Praze, Liberci nebo na Kladně. Jejich jméno ale příliš mnoho lidí nezná. A přesně to se nyní nový majitel lahůdkářství rozhodl změnit. „Je to byznys, který je hodně nebrandovaný, stejně jako kdysi bývaly některé tradiční nápoje, které se dlouho vyráběly bez silné značky. Chlebíček je hodně podobný. Funguje na lokální bázi, všichni ho mají rádi, ale nikdo z toho zatím nevybudoval brand. Přitom je součást české kultury,“ popisuje Vlasák.
Do chlebíčkového byznysu se připletl v roce 2020. Tehdy skončil v Kofole, kde zastával kromě pozice marketingového ředitele také roli šéfa polské dceřinky Hoop Polska. Za sebou měl ale i marketing ve firmách Poděbradka a Karlovarské minerální vody.
Po deseti letech v Kofole si chtěl Vlasák vzít volno. Nakonec se ale nechal přesvědčit od svých známých, aby jim pomohl s lahůdkami. Někdejší manažer je chtěl nejdřív postavit na nohy a pak prodat, nakonec je ale koupil sám.
Od roku 2023 tak vlastnil většinový podíl, letos bývalý manažer Kofoly odkoupil i zbytek firmy. „Prostřednictvím svých společností nyní kontroluji sto procent obchodního podílu a plánuji se plně soustředit na další rozvoj firmy,“ popisuje pro e15. Nejde přitom jen o chlebíčky, druhým hlavním segmentem firmy jsou zákusky.
První kamenná prodejna
Zatímco až dosud se byznys odvíjel zejména od dodávek jinam, teď chce Vlasák postavit druhou nohu podnikání, která se má zaměřit přímo na zákazníka. Naprostá většina produkce lahůdkářství je dnes distribuovaná jako čerstvé a nebalené zboží. Až dosud tak šlo spíš o distribuční značku.
Nově se Vlasák pouští do komunikace v místech, kde prodává, na sociálních sítích, ale také v e-shopu. Pomoci by měla i obrandovaná balení. E-shop přitom podnikatel spustil už v létě, zatím ale jen pro své byznysové partnery.
Šířit jméno Tržan lahůdek má ale hlavně pomoci kamenná prodejna. „Jakmile najdeme vhodnou lokalitu, pustíme se do toho,“ popisuje Vlasák. Na začátku bude jedna prodejna, až se firma rozkouká, pustí se do otevírání dalších obchodů. „Jde nám o vytvoření pěkného místa pro podporu značkového zážitku a kvalitní služby pro našeho koncového spotřebitele,“ slibuje majitel.
Středně velká firma
Firma chce ale zrovna tak pokračovat v dodávkách jinam. „Přímá distribuce je těžiště našeho byznysu a určitě máme zájem tento kanál nadále posilovat,“ uvádí majitel Tržan lahůdek.
To se přitom podařilo i v posledních letech. Před covidem obsluhovaly lahůdky tři stovky prodejních míst. Během pandemie ale spousta z nich zavřela, a tak bylo potřeba hledat nová odbytiště – hlavně v maloobchodě. To se podařilo, po covidu se vrátili i ti původní, a dnes tak společnost dodává dvojnásobek provozů. Databáze se dál obnovuje, byť už pomalejším tempem.
Pomohlo to i k navýšení obratu. Z šedesáti milionů dosáhly Tržan lahůdky letos na 170 milionů. „Je z toho tedy docela slušná, středně velká firma,“ dodává Vlasák.
Objem prodaných lahůdek se za posledních pět let zdvojnásobil. Pomohla ale i reorganizace. Nový majitel k tomu říká, že ho lahůdkářství začalo bavit. „Je to jednoduchý byznys, není potřeba vymýšlet složité strategie. Jde spíš o dodržování denních rituálů. Každý den totiž firma začíná od nuly,“ líčí.