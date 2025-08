Několika klientským firmám přišly v posledních dnech výpovědi, které navíc dorazily bez bližšího vysvětlení, pouze do datové schránky. To je případ třeba brněnské společnosti Merci, která dodává laboratorní vybavení.

„Podle veřejně dostupných smluvních vzorů má poskytovatel v takovém případě povinnost důvod výpovědi výslovně uvést,“ říká ředitel pro vnitřní rozvoj společnosti Marek Reichstädter. Podobnou zkušenost mají například i firmy Techmates International nebo Elisabeth Pharmacon.

Podle některých lidí však za výpověďmi může stát přílišné využívání karet ze strany zaměstnanců některých firem, což si myslí například někteří diskutující pod příspěvkem společnosti MultiSport Benefit na sociální síti LinkedIn. Tomu nahrává i skutečnost, že cena karty je přibližně tisíc korun.

Pokud by ji nějaký zaměstnanec opravdu využíval pravidelně každý den například pro vstup do fitness centra, v nichž se často platí i kolem 200 korun za jednu návštěvu, nemohl by tento byznysový model být dlouhodobě udržitelný. MultiSport tedy spíše sází na to, že ne všichni lidé využívají kartu často, díky čemuž firma zaplatí méně partnerským sportovištím a jí samotné zůstane více.

Příliš velká aktivita?

Společnost však odmítá, že by za výpověďmi pro některé firmy stálo pouze „přílišné sportování“. „Samotná četnost využívání karty nikdy není důvodem pro výpověď smlouvy. Může však být jedním z parametrů, které zohledňujeme, zejména pokud vznikne důvodné podezření na porušování smluvních podmínek. Typicky se jedná o situace, kdy jednu kartu používá více lidí, benefit je poskytován i osobám mimo firmu, nebo pokud není dodrženo smluvené nastavení spolupráce,“ sdělil redakci e15 generální ředitel MultiSport Benefit Miroslav Rech s tím, že se firma zároveň omlouvá za „ne zrovna ideální komunikaci výpovědí v poslední době”. Podle něj MultiSport průměrně ročně rozdá desítky výpovědí a ani v letošním roce se tato čísla nemají výrazně lišit.

Zda se MultiSportu vyplatí poskytovat své karty „aktivním sportovcům“, však podle společnosti nelze jednoznačně říci. Záleží na řadě faktorů. Hlavní roli hraje zejména to, jaké sportoviště a aktivity zaměstnanci využívají, a jaké konkrétní podmínky spolupráce jsou mezi firmou a MultiSportem sjednány.

„Naším cílem je motivovat lidi k pravidelnému pohybu, takže nás těší, když jsou karty opravdu aktivně používány. Co se týče finanční výhodnosti, nelze ji jednoduše určit podle počtu vstupů. Některé aktivity, například půjčování sdílených kol, pro nás nejsou zásadní nákladovou položkou. Proto hodnotíme efektivitu služby komplexně a nikoli podle počtu využití,“ dodává Rech.

Žádná náhrada

Firmy, které „multisportky“ používaly a nyní dostaly výpověď, ale nemají šanci pro své zaměstnance najít na tuzemském benefitovém trhu alternativu. Kupříkladu na rozdíl od stravenkových karet, které v Česku nabízí hned několik firem – třeba Pluxee (dříve Sodexo), Edenred či UP – žádná nabídka obdobná té MultiSportu na trhu. Pluxee i Edenred sice nabízejí karty pro volnočasové aktivity, ty však nejsou zaměřené čistě na sport a fungují na stravenkové bázi. První zmiňovaná společnost dříve nabízela obdobu MultiSport karty, takzvaný ActivePass, který však již zrušila.

To potvrzuje i Josef Chovanec, ředitel personálního a mzdového poradenství ze společnosti TREXIMA, která se věnuje mimo jiné průzkumu trendů v personalistice. S využíváním karty MultiSport se u zaměstnavatelů setkává velmi často. Firmy ji nabízejí zaměstnancům jako doplňkový benefit, který má podpořit jejich zdravější životní styl.

„O jiné společnosti, která by napříč celou republikou poskytovala podobný produkt s takovým množstvím dostupných sportovišť, nevíme. Rozsáhlé využívání karty zaměstnavateli je podle nás dáno jedinečností nabízené služby, kdy si poskytovatel multisportky přenesl know-how fungující v Polsku do českého prostředí,“ uvádí.

Chovanec však zároveň doplňuje, že reálné využívání benefitu však často nebývá velké. „Přestože karta bývá dostupná všem zaměstnancům, poukazují naši klienti často na to, že ji nakonec využívá velmi nízké procento pracovníků, nebo dokonce jen několik jednotlivců,“ komentuje situaci.

MultiSport Benefit je dceřinou společností polské firmy Benefit Systems. Na český trh vstoupila v roce 2010. Po náročném začátku, kdy nový benefit nikoho příliš nelákal, se firmě začalo dařit, v roce 2023 vykázala obrat téměř 2,2 miliardy korun a zisk přes 380 milionů. Úspěšná je i její mateřská společnost, která je kótovaná na varšavské burze. Její akcie za posledních pět let vyrostly o téměř 300 procent.

Benefit Systems navíc v Česku vlastní i síť fitness center Form Factory, která v poslední době rozšiřuje svou pobočkovou síť. Právě za to firma také čelí kritice – pro ostatní „fitka“ totiž není pouze partnerem, který jim díky MultiSport kartám přivádí zákazníky, ale také konkurentem v jejich segmentu.