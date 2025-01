Částka, od níž volnočasové aktivity nepodléhají zdanění, se od ledna zvyšuje o téměř 1300 korun. Je to dané tím, že limit pro tyto benefity vzrostl z 21 984 na 23 278 korun ročně. Zaměstnanci budou moci nově čerpat i další peníze na zdravotní benefity. Doposud byly oba druhy výhod sjednocené, čímž bylo jejich daňové osvobození ze závislé činnosti omezeno. Kritizovaly to odbory, a také provozovatelé bonusových karet.

Rozšíří se možnost rehabilitací či zubní hygieny

„Z benefitů se nově vyčleňují ty zdravotní na prevenci a podporu zdraví, které byly osvobozeny až do výše průměrné mzdy za zdaňovací období, přičemž pro rok 2025 strop činí 46 557 korun. Pro ostatní benefity i nadále platí limitace osvobození až do výše poloviny průměrné mzdy, což je aktuálně 23 278 korun. Oba limity by se měly sledovat samostatně,“ zdůrazňuje daňový poradce společnosti BDO Jiří Jandečka.

Zatímco mezi volnočasové aktivity patří nejčastěji permanentky na sport včetně fitness, předplatné do divadel či kin, příspěvky na vzdělávací kurzy nebo na rodinné rekreace, ze zdravotní oblasti lidé využívají možnost připlácet si na zubní péči, masáže, nadstandardní vyšetření nebo psychologické poradenství. Časté jsou i nákupy vitamínů a dalších podpůrných prostředků.

Služebky zvýhodní hlavně veřejnou a státní sféru

O něco vzrostou také minimální náhrady za práci z domova, pokud si je zaměstnanci se svými zaměstnavateli sjednali a smluvně pojistili. Například náhrady za plyn, elektřinu, otop či vodu se lidem na home office zvýší z přibližně 790 korun měsíčně na necelých 850 korun.

Při přepočtu na jednotlivé hodiny částka narostla ze 4,50 z každé započaté hodiny práce na 4,80 koruny. „Celková suma vychází z údajů o spotřebě jedné dospělé osoby v průměrné domácnosti za hodinu,“ uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí. Náhradu zavedla loni novela zákoníku práce. Zaměstnavatelé mohou dávat pracovníkům i více peněz, záleží na nich.

Od ledna se zvýšila také náhrada za jídlo při služebních cestách. Denní stravné u soukromých podniků se při pěti- až dvanáctihodinové cestě zvýší ze 140 na 148 korun, u maximálně osmnáctihodinové z 212 na 225 korun a u delší cesty z 333 na 353 korun.

Lépe na tom jsou pracovníci veřejného a státního sektoru, kde se stravné v prvním případě zvýší ze 140 až 166 korun na 148 až 177 korun, ve druhém se dosavadní rozmezí 212 až 256 korun zvedne na 225 až 271 korun a ve třetím případě stoupne z 333 až 398 korun na 353 až 422 korun.