Muskově SpaceX prudce rostly tržby, firma je konečně v zisku | e15.cz

Vesmírná společnost SpaceX, kterou vlastní miliardář Elon Musk, zaznamenala po dvou letech výrazných ztrát mírný zisk. Vyplývá to z dokumentů, do kterých měl možnost nahlédnout list The Wall Street Journal. Celkový zisk v prvním čtvrtletí byl 55 miliard dolarů. Tržby přitom činily 1,5 miliardy dolarů.