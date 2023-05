Vesmírné závody pokračují. Po lodi Elona Muska poletí na Měsíc i modul Jeffa Bezose | e15.cz

Americký úřad v podobném tendru před dvěma lety už vybral firmu SpaceX Elona Muska. Ta už testuje vesmírnou loď Starship, která by měla v budoucnu sloužit stejnému účelu, tedy k přistání na Měsíci v rámci mise Artemis.

Blue Origin na projektu plánuje spolupracovat s firmami Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic a Honeybee Robotics. Výsledkem má být konstrukce šestnáct metrů dlouhého nosného systému a lunárního modulu. „Jsem poctěn, že s NASA mohu být na této cestě k Měsíci. Společně vyřešíme problém odpařování kapalného kyslíku a vodíku vytvoříme z nich skladovatelné raketové palivo, které oboru pomůže dostat se ještě do hlubších částí vesmíru,“ napsal Bezos na svém twitterovém účtu.

Mise Artemis má celkem pět naplánovaných fází. NASA zatím zvládla první z nich – tedy oblet Měsíce kosmickou lodí bez posádky. Mise Artemis 2 počítá se stejným úkolem, ovšem už s posádkou. Cesta je naplánovaná na příští rok.

V rámci mise Artemis 3, která má proběhnout o další rok později, by už astronauti mohli přistát na Měsíci, a pro tento úkol už NASA počítá s lodí Starship. Pokud by astronauti skutečně stanuli na Měsíci, stalo by se tak poprvé od roku 1972. S modulem od Blue Origin NASA počítá až pro pátou misi, která má nastat v roce 2029. Má sloužit také jako záložní varianta pro předchozí mise, pokud by vývoj lodi Starship neprobíhal podle plánu.

„Jak už jsem řekl v minulosti. Chceme větší konkurenci, chceme mít dva přistávací moduly, to je lepší varianta,” řekl šéf NASA Bill Nelson. „Více konkurence znamená, že máte větší spolehlivost, máte zálohu,“ dodal Nelson.

NASA ve smluvním dokumentu uvedla, že si Blue Origin vybrala kvůli nižší ceně, lepším přistávacím schopnostem jeho modulu a slibu, že firma provede první dvě testovací přistání na Měsíci na své vlastní náklady. Zároveň ale NASA vyjádřila znepokojení nad „četnými rozpory“ mezi plánovaným harmonogramem vývoje modulu a faktickými termíny.

Americká vesmírná agentura už v dubnu představila jména čtyř astronautů pro oblet Měsíce koncem roku 2024. Jsou mezi nimi tři Američané a jeden Kanaďan. Společnost SpaceX mezitím pokračuje ve vývoji lodi Starship. Ta koncem dubna odstartovala ke svému prvnímu testovacímu letu a i když po několik minutách explodovala, SpaceX zkoušku označovala za úspěch díky sebraným datům potřebným k dalším testovacím startům.