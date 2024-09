Značka Mafia je jedním ze skutečných klenotů tuzemské herní scény. Od prvního dílu Mafia: The City of Lost Heaven z roku 2002, který bývá označován za nejlepší českou videohru, vyrostla v úspěšnou sérii se stabilním mezinárodním renomé a na kontě má miliony prodaných kopií. Příští rok má vyjít v pořadí čtvrtý díl s podtitulem The Old Country. Také jeho vývoj ještě nese českou stopu, ta se ale s každým novým dílem vytrácí.