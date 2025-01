Výstup na nejvyšší horu světa obvykle vyžaduje dlouhé přípravy včetně několikatýdenního přivykání na pobyt ve velkých nadmořských výškách. Rakouský vysokohorský vůdce Lukas Furtenbach to hodlá změnit. Na letošní jaro připravuje pro skupinu vybraných klientů expedici na Mount Everest, pří níž by měli celý výstup a sestup na horu zvládnout během jediného týdne – díky dýchání xenonu –, píší Financial Times .

Skupina zákazníků firmy Furtenbach Adventures, kteří mají sice dostatečné příjmy, ale nedostatek času, má odletět z Londýna do nepálského Káthmándú během května, jakmile předpověď ukáže dostatečně dlouhé časové okno s dobrým počasím pro výstup na horu. V Káthmándú je převeze taxi na kliniku, kde horolezci dostanou třicetiminutovou xenonovou terapii, a odsud rovnou odletí vrtulníkem do základního tábora pod Everestem. Zde budou mít dvě hodiny na přípravu a seznámení s týmem šerpů, se kterými bez další aklimatizace zahájí výstup na horu. Výstup s pomocí kyslíku mají stihnout za tři dny, další den je plánovaný na sestup. Poté členové expedice odletí zpět do nepálské metropole a domů.

„Jsem nesmírně nadšený z toho, že můžeme vyrazit z domova v pondělí ráno, být na vrcholu Everestu ve čtvrtek v noci a stihnout to zpět domů na nedělní oběd,“ řekl pro Financial Times jeden z klientů, pilot Garth Miller. K němu se přidají dva nejmenovaní podnikatelé a britský ministr pro záležitosti veteránů Alistair Carns.

Expresní dobrodružství s příplatkem

Xenon, který je někdy využíván jako anestetikum, má vedlejší účinek, kdy při jeho užití dochází k prudkému zvýšení tvorby erythropoietinu (EPO), hormonu, který ovlivňuje tvorbu červených krvinek v těle. Xenon tak vyvolá nárůst počtu červených krvinek, aniž by horolezec musel absolvovat dlouhou aklimatizaci nebo dostal EPO v injekční formě.

Skupina v čele s Millerem zaplatila jako první, která takto rychlý výstup v roli klientů zkusí, blíže neurčenou částku. Do budoucna si Furtenbach Adventures za expedice s využitím xenonu budou účtovat kolem 150 tisíc eur, tedy 3,8 milionu korun. To je skoro dvojnásobek oproti obvyklým taxám evropských a severoamerických společností za kompletní zajištění výstupu na nejvyšší horu světa. Takové expedice ale mohou trvat i dva měsíce.

Na Mount Everest se každý rok vydávají stovky horolezců, výstup včetně aklimatizace a čekání na vhodné počasí obvykle trvá několik týdnů | profimedia.cz

Furtenbach v posledních letech zorganizoval několik mimořádně rychlých vysokohorských expedic pro movité klienty. Před těmito přibližně třítýdenními cestami horolezci absolvovali takzvaný hypoxický trénink, při kterém několikrát denně dýchají vzduch se sníženou hladinou kyslíku. Výstup mělo dál urychlit co nejpokročilejší vybavení.

Rakouský vůdce poprvé xenon vyzkoušel při výstupu na jihoamerický vrchol Aconcagua v roce 2000. V posledních pěti letech jej s dalšími horolezci několikrát použil při vlastních výstupech a nyní xenon poprvé nabídne klientům. „Nevím o nikom jiném, kdo by měl zkušenosti, znalosti a technické vybavení pro tuto terapii,“ řekl pro server Explorersweb Furtenbach.

„Děláme to kvůli prevenci plicního a mozkového edému, je to stejné jako kterýkoliv jiný způsob aklimatizace, ne kvůli tomu, abychom zvýšili výkonnost,“ uvedl Furtenbach. „V konečném důsledku jde o zvýšení bezpečnosti. Lepší aklimatizace se rovná lepší prevenci výškové nemoci a kratší doba strávená na hoře znamená bezpečnější expedici. Pokud to lidem vadí, jsou proti zvýšení bezpečnosti na horách,“ dodal.

Xenon mezi zakázanými látkami

Podávání pomocných látek při výstupech vyvolává u značné části horolezecké komunity nelibost. Na pořádání bleskových vysokohorských expedic se zaměřuje také americká společnost Apenglow. Jeden z jejích klientů v roce 2019 zvládl výstup na Everest během 14 dní. Šéf firmy Adrian Ballinger říká, že se to podařilo díky hypoxickému tréninku, nikoliv pomocí zakázaných látek „jako EPO, xenon, nebo dokonce dexametazon“.

„Jako profesionální horolezec takové drogy neužívám a na své klienty kladu stejné nároky,“ dodal Ballinger pro Financial Times. Užívání zakázaných látek je podle něj riskantní, zvláště ve větších nadmořských výškách na Everestu, kde jsou případné možnosti záchrany velmi omezené.

Světová antidopingová agentura (WADA) řadí xenon mezi látky, které profesionální sportovci nesmějí využívat. Furtenbach ale argumentuje, že vysokohorské horolezectví není organizovaný sport, a protidopingová pravidla se na něj proto nevztahují. Xenon se podle něj používá jako anestetikum přes 40 let a mnohé studie prokázaly, že nemá žádné vedlejší účinky, a to ani ve vyšších dávkách, než jaké rakouský vůdce údajně podává svým klientům.