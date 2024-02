Už v závěru února by měl poslat první splátku svých dluhů někdejší olympionik Robert Změlík. Krajský soud v Praze totiž v závěru ledna odsouhlasil bývalému sportovci a podnikateli v jedné osobě oddlužení a splátkový kalendář jeho závazků nabraných během jeho ambiciózního podnikání s neslavným koncem. Pro věřitele, mezi které patřila třeba i finanční skupina PPF, to přesto není ten druh zpráv, které by chtěli slyšet. Soudem odsouhlaseným tempem totiž během příštích pěti let nesplatí bývalý vícebojař ani jedno procento svých dluhů. Ty jdou totiž do miliardové výše.