Natland končí s online módou, opouští e-shopy ZOOT a Bibloo | e15.cz

Investiční skupina Natland po čtyřech letech končí podnikání v módním byznysu. Prodala svůj menšinový podíl ve společnosti Digital People, která provozuje e-shopy značek ZOOT a Bibloo. Stoprocentním majitelem Digital People se nově stává společnosti Across e-commerce.

Skupinu Digital People zároveň opustí CEO a minoritní akcionář Milan Polák, který se připojil k Natlandu v okamžiku akvizice společnosti Different, již založil se Simonou Polákovou.

Natland vstupoval do společnosti ZOOT v době, kdy firma kvůli finančním problémům zastavila provoz. Financoval společnost v průběhu reorganizace a pomohl také s její restrukturalizací. Po splnění reorganizačního plánu, který podpořili všichni hlasující věřitelé, následovala fáze akvizičního růstu. Postupně došlo k akvizici Digital People. Role Natlandu pak vyvrcholila na přelomu let 2021 a 2022 vstupem Across e-commerce.

Across e-commerce patří do slovenské skupiny Across Private Investments s dvacetiletou historií. Transakci ještě musí potvrdit antimonopolní úřad, detaily a přesná hodnota obchodu nebudou zveřejněny.

Společnost Digital People a její vlajkové značky ZOOT a Bibloo působí na osmi trzích Evropy. V loňském roce e-shopy měsíčně navštívilo 7,5 milionu zákazníků, kteří celkem uskutečnili 1 357 000 objednávek. Průměrná hodnota objednávky se přitom pohybovala kolem 1400 korun.