Nenápadní giganti. Podívejte se na sedm firem, které v tichosti ovládají světový trh
Google, Microsoft, Amazon nebo Nvidia – tyto firmy si asi většina lidí vybaví, když se mluví o světových byznysových lídrech. V jejich stínu však působí firmy, které nenápadně, ale systematicky ovládají klíčové segmenty trhu. Zatímco běžný spotřebitel o nich možná nikdy neslyšel, jejich vliv je obrovský. Kdo jsou tito nenápadní giganti současného byznysu?
ASML: Firma, bez které by mobily nefungovaly
Nizozemská firma ASML disponuje unikátní technologií |
ASML je nizozemská společnost založená v roce 1984, která se specializuje na vývoj a výrobu pokročilých litografických strojů pro polovodičový průmysl. Její unikátní technologie umožňují výrobcům čipů vytvářet stále menší a výkonnější polovodiče, což je klíčové pro pokrok v oblasti elektroniky a výpočetní techniky. Mezi zákazníky společnosti patří i giganti jako Intel nebo Samsung.
Společnost je jediným výrobcem extrémně ultrafialových (EUV) litografických strojů na světě, což jí poskytuje monopolní postavení v tomto segmentu. Tyto stroje jsou nezbytné pro výrobu nejpokročilejších čipů používaných v zařízeních, jako jsou chytré telefony, počítače a servery. Díky tomu je ASML klíčovým hráčem v dodavatelském řetězci polovodičů.
V posledních letech společnost zaznamenala výrazný růst poptávky po svých produktech, zejména v souvislosti s rozvojem umělé inteligence a dalších pokročilých technologií. Ve třetím čtvrtletí letošního roku utržila firma celkem 7,5 miliardy eur. Čistý zisk společnosti ve stejném období dosáhl 2,1 miliardy eur.
Vitol Group: Neznámý obr, který řídí světový obchod s ropou
Společnost Vitol patří k předním světovým obchodníkům s ropou |
Vitol Group je nizozemská globální energetická a komoditní společnost založená v roce 1966 v Rotterdamu. Během své existence se rozrostla na jednoho z největších nezávislých obchodníků s ropou na světě s přítomností ve více než 40 zemích. Její hlavní činnosti zahrnují obchodování s ropou a ropnými produkty, zemním plynem, elektřinou a dalšími komoditami.
Loni společnot vykázala čistý zisk přes osm milard dolarů. Rok předtím však dosáhl dokonce 13 miliard dolarů, a v roce 2022 dokonce 15 miliard. Její úspěchy v těchto letech byly dány zejména nestabilitou na energetických trzích, zejména v důsledku ruské agrese na Ukrajině.
Tetra Pak: Firma, která změnila přístup k potravinám
Tetra Pak je světovým lídrem v balení potravin
Tetra Pak je švédsko-švýcarská společnost, specializující se na zpracování a balení potravin, založená v roce 1951 Rubenem Rausingem. Společnost jako první na světě uvedla na trh obaly na tekuté potraviny tetrahedrického tvaru, které se využívají, například pro balení mléka, dodnes a odkud také pochází její název. Tento způsob balení způsobil revoluci v potravinářském průmyslu, jelikož umožnil efektivní a hygienické balení mléka a dalších nápojů.
V roce 1961 Tetra Pak představila aseptickou technologii balení, která umožnila dlouhodobé skladování potravin bez potřeby chlazení. Tato inovace měla zásadní dopad na distribuci potravin, zejména v oblastech s omezeným přístupem k chladicím zařízením, a přispěla k bezpečnosti potravin po celém světě.
Dnes je Tetra Pak globálním lídrem v oblasti zpracování a balení potravin, působící ve více než 160 zemích. V roce 2023 dosáhla společnost čistých tržeb ve výši 12,7 miliardy eur a prodala 179 miliard obalů.
Amadeus IT: Neviditelný mozek, který řídí svět cestování
Amadeus IT Group je španělská technologická společnost poskytující software pro segment cestovního ruchu, kterou založily v roce 1987 čtyři evropské letecké společnosti, konkrétně Air France, Iberia, Lufthansa a SAS. Původně vznikla jako globální distribuční systém s cílem propojit obsah poskytovatelů služeb, tedy aerolinek či hotelů, s cestovními kancelářemi a spotřebiteli v reálném čase.
Společnost se postupně transformovala z distribučního systému na poskytovatele komplexních IT řešení pro cestovní ruch. Nabízí služby pro letecké společnosti, hotely, železniční operátory, autopůjčovny a cestovní kanceláře. Její technologie zahrnují systémy pro rezervace, správu inventáře, odletové kontroly a analytické nástroje. Amadeus zpracovává přibližně 450 milionů rezervací ročně ve 190 zemích.
Za prvních devět měsíců letošního roku dosáhla společnost tržeb ve výši téměř 4,9 miliardy eur, což představuje šestiprocentní nárůst oproti stejnému období předchozího roku. Amadeus IT Group klade důraz na investice do vývoje, na které každoročně dává přibližně 20 procent svého obratu.
V poslední době se zaměřuje zejména na implementaci umělé inteligence. Skupina například vytvořila komplexního cestovního AI poradce, který je během cestování schopen například upozornit personál hotelu, ve kterém je zákazník ubytován, že je jeho let zpožděný.
Foxconn: Továrna světa, bez které by technologie neexistovaly
Foxconn má jednu ze svých poboček i v Pardubicích |
Foxconn je tchajwanská nadnárodní společnost založená v roce 1974. Původně se zaměřovala na výrobu plastových součástek pro televizory, ale postupem času se transformovala na jednoho z největších světových poskytovatelů služeb v oblasti výroby elektroniky.
Společnost je klíčovým partnerem pro řadu předních technologických gigantů, včetně Apple, pro kterou montuje zařízení jako iPhone a iPad. Foxconn se podílí také na výrobě produktů pro další významné značky, jako jsou Sony, Microsoft, Google nebo Amazon. V roce 2024 dosáhla společnost na čistý zisk ve výši téměř pěti miliard dolarů, tržby přesáhly 220 miliard dolarů.
V České republice působí Foxconn od roku 2000, kdy zahájil výrobu v Pardubicích v prostorách bývalé společnosti Tesla. Později rozšířil své aktivity do Kutné Hory, kde v roce 2007 oficiálně zahájil výstavbu nové továrny na výrobu počítačů a jejich komponentů. V Česku se Foxconn stal jedním z největších exportérů a jeho tuzemská odnož se pravidelně umisťuje mezi deset největších tuzemských firem.
Fast Retailing: Japonská odpověď na fast fashion dobývá Západ
Společnost Fast Retaiing je známá zejména díky své značce Uniqlo |
Fast Retailing je japonská nadnárodní maloobchodní společnost, která byla založena v roce 1963 pod názvem Ogori Shoji. V roce 1984 otevřela svůj první obchod s neformálním oblečením. Známá je především díky své značce Uniqlo, která se specializuje na kvalitní a cenově dostupné základní oblečení. Ta se odlišuje od tradičních fast fashion řetězců tím, že se zaměřuje na nadčasové a funkční kousky namísto rychle se měnících módních trendů.
Obchody značky lze mimo jiné nalézt v Německu nebo Polsku. Za fiskální rok končicí loni v srpnu vykázala společnost provozní zisk přes tři miliardy dolarů. Jejím cílem pro další roky je ovládnout západní trhy.
Cargill: Zemědělský gigant, který krmí svět
Cargill je americká nadnárodní společnost založená v roce 1865 Williamem Wallacem Cargillem jako jednoskladové obilné hospodářství v Iowě. Od té doby vyrostla do pozice největšího světového obchodníka s plodinami, působícího ve více než 70 zemích s přibližně 155 tisíci zaměstnanci.
Společnost se zabývá širokou škálou činností v oblasti zemědělství, potravinářství, finančních služeb a průmyslových produktů. Mezi její hlavní aktivity patří obchodování s obilím a dalšími zemědělskými komoditami, produkce krmiv pro zvířata, zpracování potravinářských ingrediencí a poskytování finančních služeb pro řízení rizik na komoditních trzích.
Ve fiskálním roce 2023 společnost vykázala rekordní tržby 177 miliard dolarů, k čemuž jí pomohla zejména nejistota na světových zemědělských trzích způsobená válkou na Ukrajině. V loňském roce se však Cargillu vlivem poklesu marží propadly tržby na 160 miliard dolarů, a společnost tak plánuje propustit zhruba 8000 zaměstnanců.