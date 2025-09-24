Nvidia investovala do polského startupu s hodnotou 135 miliard. Podíl v něm drží od počátku i Češi
Sázka českého startupového fondu Credo Ventures na jednu z mála evropských nadějí v oboru umělé inteligence (AI) začíná nabírat na významu. Polsko-britská firma ElevenLabs, do níž Credo investovalo jako jeden z prvních fondů rizikového kapitálu, nově získala investici od společnosti Nvidia, nejhodnotnější firmy světa. Hodnota startupu vzrostla na 6,6 miliardy dolarů (přes 135 miliard korun). V případě budoucího prodeje či vstupu na burzu tak na české investory čeká mnohamiliardový výnos.
ElevenLabs vyvíjí jazykové modely schopné z textového zadání generovat mluvené slovo, zvuky a další audioobsah. Princip je podobný chatbotům typu ChatGPT nebo generátorům obrázků. ElevenLabs se hodí třeba na generování dabingu u videí a podobně. Mezi zákazníky patří firmy jako Adobe, Aston Martin F1, Epic Games, Cisco a další.
Do firmy, kterou v Londýně v roce 2022 založili Poláci, už přitekl rizikový kapitál v objemu 281 milionů dolarů, skoro šest miliard korun. Naposledy to začátkem letošního roku bylo 180 milionů dolarů, což firmu ocenilo na 3,3 miliardy dolarů. Firma v létě umožnila zaměstnancům prodat část jejich akcií, díky čemuž se tržní hodnota zdvojnásobila.
Mezi investory patří velká jména jako Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Disney, Deutsche Telekom, LG, Salesforce a další. Jedním z prvních investorů je i pražské Credo, které začátkem roku vedlo pre-seed kolo v objemu dvou milionů dolarů, asi 41 milionů korun. Credo detaily svého podílu nekomentuje, pravděpodobně ale může očekávat velmi vysoké zhodnocení.
Za Credo Ventures se o investici do ElevenLabs stará jeden z partnerů fondu Maciek Gnutek. Ten sídlí v domovském Polsku a k ElevenLabs se dostal i díky tomu, že zakladatelé jsou jeho krajané. Gnutek označil ElevenLabs za hlas probíhající AI revoluce.
