Že nebude hlavním partnerem mistrovství německý koncern, ale čínský BYD, mimo jiné největší světový prodejce elektrických autobusů, bylo jasné od začátku tohoto roku. Čínská značka se tak prostřednictvím sponzoringu dvořila Evropanům měsíce před startem turnaje, který má podle odhadů UEFA sledovat přes pět miliard diváků po celém světě.

Cíl společnosti BYD, stejně jako dalších čínských firem sponzorujících turnaj, jako je AliExpress nebo Hisense, je zřejmý – přiblížit se Evropanům. Tedy trhu, na který BYD agresivně expanduje. A podle dat poradenské společnosti Horváth se tato sázka vyplácí. Naznačuje to průzkum, který společnost uskutečnila mezi dvěma tisíci Evropanů, kteří mají povědomí o čínských automobilových značkách.

Stalo se tak v dubnu, tedy krátce před začátkem Euro, kdy už běžel marketing BYD spojený s turnajem téměř na plné obrátky. Třicet šest procent respondentů uvedlo, že by zvažovalo pořízení vozu této značky. Ještě půl roku před tímto průzkumem odpověděl kladně na stejnou otázku jen každý desátý respondent.

Electric passion vibes and karaoke magic at BYD's Fan Zone in Frankfurt!



From immersive karaoke fun to exploring our innovative electric models, fans had a blast. What would you sing to win the karaoke cup?#UnitedByDreams#BYD#BuildYourDreamspic.twitter.com/YIvcoWUzf6