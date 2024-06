Zvýšení cel je výsledkem vyšetřování, kterým komise zjišťovala, zda se Čína dopouští neférové podpory svých výrobců. Ti pak mohou soutěžit o zákazníka hlavně cenou, jejich vozy jsou levnější o nižší desítky procent. Podle nashromážděných důkazů měli čínští výrobci a jejich dodavatelé dostávat pobídky formou výhodných úvěrů, daňových úlev nebo levných pozemků.

Na americký trh už mají čínské automobilky dveře zavřené, Washington v květnu čtyřnásobně zvýšil dovozní cla na sto procent, expanzi proto směřují do Evropy. Jen loni do EU vyvezly elektromobily v hodnotě deseti miliard eur a svůj tržní podíl zdvojnásobily na osm procent, vyplývá z dat Rhodium Group.

Potenciál však mají mnohem vyšší. Ze všech elektrických automobilů, které si Evropané kupují, mohou být do budoucna i nižší desítky procent čínské výroby, shodují se odborníci. Naopak podíl evropských značek na čínském trhu s elektromobily – největším odbytišti světa – klesá. Předloni činil šest procent.

Vyšší cla vysají více prostředků z kapes velkých čínských koncernů, jako jsou například BYD nebo SAIC, jenž mají s prodeji Evropanům ambiciózní plány. Připlatí si ale i americká Tesla, neboť i automobilka Elona Muska vyrábí v Číně a inkasuje podporu, píší Financial Times.

Výše cla se bude u každého výrobce lišit podle toho, kolik prostředků měl v rámci údajně neférové podpory zjištěné evropskými vyšetřovateli obdržet. Konkrétně BYD bude postiženo clem ve výši 17,4 procent, Geely ve výši 20 procent a SAIC 38 procent, sdělila komise.

Kielský institut pro ekonomiku už dříve spočítal, že kdyby EU zvýšila cla o dvacet procent, dovoz čínských vozů by poklesl o čtvrtinu. V číslech loňského roku by to znamenalo, že by do Evropy doputovalo o 125 tisíc méně aut v hodnotě téměř čtyř miliard dolarů. „Takový pokles by byl patrně kompenzován zvýšenou výrobou aut v Evropě, což by pravděpodobně znamenalo jejich zdražení pro koncové zákazníky,“ uvedli analytici institutu. EU by však stouply příjmy z celních poplatků, a too miliardy eur ročně.

Nejen Německo, ale i Švédsko či Maďarsko s rozhodnutím komise zvýšit cla nesouhlasí. Německý kancléř Olaf Scholz například prohlásil, že „ilegální celní bariéry pouze všechno zdraží a každého jen ochudí“. Doplatit na případná odvetná opatření Pekingu mohou hlavně německé automobilky, které jsou na prodejích v Číně výrazně závislé.

Například koncern Volkswagen loni prodal 3,6 milionu aut v Evropě a 3,2 milionu v Číně. U Audi byl poměr prodaných vozů na evropském a čínském trhu 748 tisíc ku 729 tisícům, u BMW činil 943 tisíc ku 825 tisícům aut. Čína je pro evropské automobilky třetí největší exportní destinací, kam jen předloni zamířilo přes 412 tisíc aut v hodnotě téměř 25 miliard eur.

O tom, zda se dočasně zvýšená cla stanou na několik let definitivními, budou hlasovat členské státy patrně v druhé polovině letošního roku. Pokud chce Německo, Maďarsko a Švédsko zvrátit rozhodnutí komise, musí nalézt alespoň jedenáct dalších spojenců. Podle Financial Times se očekává, že se proti trvalému zvýšení cel postaví i Česko a Slovensko.

Tuzemská automobilová lobby se zvýšením cel nesouhlasí. „Eskalace tržní války s Čínou by byla pro EU nepříznivá z řady důvodů. Více než 90 procent klíčových materiálů pro výrobu elektrických vozidel i samotné baterie dovážíme z Číny. Řada evropských firem má továrny přímo v Číně, a případná cla by se tedy vztahovala i na tyto společnosti,“ uvedl výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

Odvetných čínských opatření se mají obávat také vývozci potravin či luxusního zboží, například Itálie. Francie a Španělsko mají naopak neochvějně zastávat krok Evropské komise.