Své růstové sny hodlá velmi rychle zhmotnit například gigant BYD. V maďarském Segedínu buduje novou továrnu, svou první v Evropě na osobní vozy. Její roční kapacita má začít na 150 tisících výhradně elektrických vozech a během následujících let narůst na dvojnásobek. Výrobu plánuje spustit před rokem 2026.

Ještě před spuštěním výroby chce nicméně navýšit svůj momentálně jednoprocentní podíl na evropském trhu s elektromobily na procent pět. Takový podíl by loni odpovídal ročnímu prodeji asi sedmdesáti tisíc vozů s baterií v podlaze. Loni jich BYD v EU udal necelých šestnáct tisíc, meziročně si tak polepšil o téměř dvě stě procent, vyplývá z dat Dataforce. Drtivou většinu odbytu vytvořil crossover Atto 3, jejž si zájemci pořizují od milionu korun výše.

Maďaři si příchod investora pochvalují, šéf rezortu zahraničí Péter Szijjártó například označil projekt v hodnotě miliard eur za jednu z největších investic v historii maďarské ekonomiky. Podle agentury Bloomberg neúspěšně nadbíhaly Číňanům také Německo, Francie a další státy. Jen za posledních pět let se tak Maďarsku podařilo přilákat investice do elektromobility za odhadem dvacet miliard eur, uvádí Automotive News Europe.

Svou první evropskou továrnu chystá i čínská státní automobilka Chery Automobile. Nebuduje novou jako BYD, ale spolu se španělským výrobcem EV Motors obnoví provoz v uzavřené barcelonské továrně, kde naposledy působil japonský Nissan v roce 2021. Na trh odsud vyšle modely Omoda. Chery byla založena „teprve“ v roce 1997, přesto patří k největším výrobcům a zároveň vývozcům aut v Číně. Jen loni si u ní zákazníci pořídili téměř 1,9 milionu aut.

Svou hru o trůny, respektive o evropského zákazníka, rozjela také čínská automobilka Dongfeng. Aktuálně jedná s italskou vládou o možné výstavbě nové továrny, která by umožnila výrobu až jedné stovky tisíc aut ročně. Zpočátku by patrně měly hybridní pohon. Agentuře Bloomberg to řekl Čchien Sie, jenž zastřešuje projekt.

Chery Omoda 5|Chery

Řím má Číňanům v blízké době navrhnout lokality, kde by továrna mohla stát. Pro řadu automobilek včetně Dongfengu je expanze nutností. Na domácím trhu v Číně se zostřuje konkurence a výrobci musejí rozšířit svůj byznys za hranice, jakkoliv Čína představuje vůbec největší trh s auty i specificky s elektromobily.

Zatímco v roce 2017 prodal Dongfeng doma 2,83 milionu aut, loni to bylo o milion méně. Ztráty bude dost možná sčítat také Itálie. Přijít by totiž mohla o tisíce pracovních míst v případě, že koncern Stellantis naplní avizovaná úsporná opatření, kvůli kterým má s italskou vládou vážné spory.

Stellantis sehrává roli i v dalším příběhu expanze čínské automobilky. Leapmotor má totiž začít zhotovovat malé elektromobily v polské továrně Stellantisu v Tychách, uvedla agentura Reuters. Výroba bateriových minivozů T03 by mohla začít ve Slezském vojvodství už v letošním druhém čtvrtletí. Stellantis drží 21procentní podíl v Leapmotoru, do kterého investoval loni v říjnu v přepočtu přes 37 miliard korun. Učinil tak proto, aby si upevnil pozici na čínském trhu, Leapmotoru se naopak otevřela cesta na evropské trhy.

Ty lákají i MG, nejprodávanější čínskou značku na starém kontinentě, která zde jen loni udala 232 tisíc vozů. Automobilka z čínského koncernu SAIC uvedla, že o nové továrně rozhodne do dvou až tří let. Při výběru lokality zohlední hlavně cenu energií a práce. Ve hře je například Velká Británie, kde SAIC vlastní část továrny v Longbridge, jež dříve náležela MG Rover.