Budvar zachraňují domácí pijani. I přes rekordní množství uvařeného piva mu ale klesl zisk
- Budějovický Budvar potřetí za sebou uvařil rekordní množství piva.
- Zisk i tržby pivovaru loni mírně klesly navzdory vyšším prodejům.
- Výsledky ovlivnila silná koruna, nižší úrokové výnosy i vyšší marketingové náklady.
Budějovický Budvar loni dosáhl zisku po zdanění 356,3 milionu korun, oproti roku 2024 to znamená pokles o 1,3 procenta. Národnímu podniku klesl také obrat na 3,691 miliardy korun, meziročně se snížil o 20 milionů korun. Pivovar měl loni už třetí rok po sobě rekordní výstav, uvařil 1,945 milionu hektolitrů piva, což je o 0,95 procenta více než o rok dříve. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin.
Silná koruna ubrala z tržeb
Loni se dařilo Budvaru udržet objem prodeje v zahraničí, kam loni prodal 1,39 milionu hektolitrů piva, což je 71,4 procenta produkce. V roce 2025 pokračoval pokles spotřeby piva v ČR i na řadě exportních trhů. I přesto podnik podle výroční zprávy dosáhl rekordního výstavu díky vyšším prodejům na domácím trhu. Finanční výsledek ovlivnilo posílení kurzu české koruny a pokles úrokových sazeb na depozitech.
Výsledek hospodaření před zdaněním činil 453,3 milionu korun, což představuje meziroční pokles o 2,8 procenta oproti roku 2024. „Tento vývoj byl ovlivněn především zhoršením finančního výsledku hospodaření v důsledku nižších úrokových výnosů a kurzových zisků. Provozní hospodářský výsledek, po očištění o vliv tvorby zákonné rezervy na opravy hmotného majetku v roce 2024 a jejího rozpuštění v roce 2025, meziročně poklesl o 6,2 procenta. Hlavními faktory tohoto poklesu byly dopady silné koruny na tržby a nárůst nákladů na podporu prodeje a marketing,“ uvedl ve výroční zprávě ředitel společnosti Petr Dvořák.
Rekordní výstav táhl hlavně český trh
V roce 2025 dosáhl Budějovický Budvar meziročního nárůstu výstavu piva o 0,95 procenta na celkový objem 1,946 milionu hektolitru, a to především díky vyšším prodejům na domácím trhu. Navzdory vyššímu objemu produkce se tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně mírně snížily o 0,51 procenta na 3,648 miliardy korun, zejména v důsledku posílení české koruny vůči měnám klíčových exportních trhů. „Vedení podniku se v následujícím období zaměří na další rozvoj a posilování značky na klíčových trzích,“ uvedl Dvořák.
Náklady na provoz podniku se meziročně zvýšily o 3,8 procenta. Za materiál a energie dosáhl nárůst 1,3 procenta, což představuje přibližně 20 milionů korun. Významný růst zaznamenala společnost u nákladů na služby, především v důsledku zvýšených výdajů na podporu prodeje a marketing ve výši 56 milionů korun. Osobní náklady meziročně vzrostly o 40 milionů Kč na celkových 639 milionů korun kvůli růstu mezd. Průměrný počet zaměstnanců se snížil z 617 na 605. Podnik také v roce 2025 investoval 211 milionů korun.