České e-shopy řádí, ve střední a východní Evropě patří k nejrychleji expandujícím | E15.cz

České internetové obchody jsou podle údajů platební brány PayU nejaktivnější ve středoevropském a východoevropském regionu v expanzi do zahraničí. Své zboží a služby v současnosti prodává do jiných zemí 37,6 procenta tuzemských e-shopů, což je podle PayU nejvíce ve střední a východní Evropě. Například v Polsku je to 7,7 procenta tamních e-shopů a v Maďarsku 15,5 procenta, průměr Evropské unie činí 16,6 procenta, řekl za PayU její zástupce Mirek Čepický.