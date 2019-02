Český export do Evropské unie byl nejvyšší za posledních šest let | E15.cz

Podíl českého vývozu do zemí EU se loni dál mírně zvýšil a dosáhl 84,1 procenta, nejvíc za posledních šest let. V roce 2012 to bylo, v přeshraničním pojetí, 81 procent. Před 20 lety ale byla závislost na EU ještě vyšší - 86 procent. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.