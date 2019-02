Desetina britských firem už kvůli brexitu přesunula část podnikání do zahraničí | E15.cz

Zhruba 11 procent britských podniků již v souvislosti s připravovaným odchodem země z Evropské unie přesunulo část svých aktivit do zahraničí. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnilo podnikatelské sdružení Institute of Directors. Dalších pět procent podniků přesun aktivit do zahraničí kvůli brexitu plánuje a 13 procent firem takovýto krok aktivně zvažuje.