Co bude po požáru? Alpine Pro a Vasky řeší, jak nahradit zničené zásoby
- Alpine Pro kvůli požáru přišlo o svůj jediný sklad a zboží v hodnotě 500 milionů korun.
- Společnost Vasky ztratila přibližně 75 tisíc párů bot, což odpovídá více než sedmiměsíční produkci firmy.
- Zásilkovna měla v budově zhruba 9000 zásilek, další provoz ale přesměrovala přes jiná depa a dále doručuje bez problémů.
Požár výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně zničil sklady a provozovny několika firmám. O zboží v hodnotě 500 milionů korun přišel výrobce sportovního oblečení a obuvi Alpine Pro. „Všechno, co jsme měli v zásobách zůstalo v sutinách,“ říká majitel firmy Václav Hrbek.
Společnosti Vasky v ní shořelo přibližně 75 tisíc párů bot, oblečení a doplňky za až 180 milionů korun. Skupina Packeta, jež provozuje Zásilkovnu měla v budově přibližně 9000 zásilek, což byl jen zlomek jejího běžného provozu. „Provoz jsme okamžitě přesměrovali přes okolní depa a doručování pokračuje bez problémů," uvádí mluvčí Packety Ondřej Luštinec.
Jedenáctipatrová budova začala hořet ve čtvrtek v patře, kde měla sklad firma Vasky. „V ranních hodinách jsem byl ihned informován, že se tam něco děje. Řešili jsme to s provozním ředitelem a okamžitě započala evakuace,“ popisuje události zakladatel Vasky Václav Staněk. Požár se poté rozšířil i do dalších pater a na střechu, část budovy se zřítila.
„Přestože bylo již o víkendu avizováno, že dnes dojde k předání požárem zasažené 34. budovy v bývalém areálu Svitu zpět majiteli, kvůli přetrvávajícím vysokým teplotám uvnitř objektu se tak zatím nestalo,“ napsali v pondělí na Facebook krajští hasiči.
E-shop spustí Alpine Pro tento týden
Společnost Alpine Pro musela přerušit provoz e-shopu, protože byl zásobován z centrálního skladu ze shořelé budovy. „Zboží v e-shopu bude zatím ze zásob z prodejen. Pokud to půjde rychle, tak ho spustíme tento týden,“ říká Hrbek, majitel Alpine Pro. Nyní si přes něj mohou zákazníci jen rezervovat produkty na kamenných prodejnách.
Pojištění podle něj nepokryje celou škodu způsobenou požárem, a celý proces získání peněz bude komplikovaný a zdlouhavý. „Dnes dopoledne jsme měli schůzku s pojišťovacím makléřem, veškerá jednání ale víceméně ještě nezačala,“ říká.
Firma kvůli požáru přišla o svůj jediný sklad a podle Hrbka nyní intenzivně hledá nové místo. „Priorita je Zlín a okolí, protože tým, který se staral o vyskladňování zboží je právě odtamtud. Nicméně stejný problém řeší všechny ostatní firmy,“ uvádí Hrbek a dodává, že dříve uvažovali o skladu v Přerově nebo Uherském Brodě.
Výrobce bot Vasky přišel o většinu skladových zásob
Společnost Vasky přišla o přibližně 75 tisíc párů bot, což odpovídá její více než sedmiměsíční produkci. „Jsme připraveni navýšit výrobní kapacity, abychom alespoň částečně dohnali to, o co jsme přišli,“ říká Staněk, zakladatel Vasky.
Minulý rok měla firma obrat okolo 300 milionů korun a prodala 200 tisíc produktů, z čehož asi 150 tisíc tvořily boty. Kromě nich vyrábí i pásky, kožené peněženky a klíčenky.
Příčinu požáru vyšetřují krajští hasiči a policie, ta událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Viníkovi by za něj hrozilo až pětileté vězení. „Máme jen domněnky, že šlo o elektrotechniku, ale není to nic potvrzeného,“ říká Staněk.
„Já vím z médií, že požár vznikl v devátém patře a zbytek jsou jen spekulace. Doufám ale, že když se budova zřítila, tak se příčina najde, protože by mě to samotného velmi zajímalo, snad se to jednou dozvíme,“ doufá Hrbek.