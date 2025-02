Jednička mezi českými online prodejci potravin Rohlík dozná zřejmě v nejbližších letech proměny. Firma ovládaná Tomášem Čuprem se stále více hodlá profilovat jako technologický hráč s masivním know-how na poli rychlých logistických procesů. V souvislosti s možným vstupem na burzu chce do budoucna Rohlík stát na dvou oddělených nohách: na dovážkovém byznysu, který známe dnes, a také na prodeji jedinečného softwaru, který je zatím méně viditelný, ale všudypřítomný napříč trhy, kde Rohlík působí. Svůj software pro logistiku chce Tomáš Čupr už v blízké budoucnosti zpřístupnit i dalším obchodíkům a stát se jeho globálním dodavatelem. Tomáš Čupr své plány naznačil v rozsáhlém rozhovoru pro e15.

Budoucí technologická noha Rohlíku se má opřít hlavně o jedinečný software, který například obstaravá, kolik čeho firma objednává na sklad, aby se toho moc nevyhazovalo a zároveň byly desítky tisíc položek rychle dostupné pro zákazníky. Tento rébus řeší po světě řada prodejců potravin. Tomáš Čupr věří, že má v této oblasti know-how jako nikdy jiný.

„„I když je teoreticky možné, že se obě nohy rozdělí, vždy zůstane v každé z nich stejná akcionářská struktura, protože už dnes budujeme akcionářskou strukturu na úrovni Rohlík Group,“ řekl Čupr. Za příklad dává třeba Amazon, se kterým Rohlík aktuálně spolupracuje v Německu. Ten zůstal firmou integrující retailovou i technologickou část. „Je ale pravda, že je to trochu nepraktické,“ dodává podnikatel s tím, že až do okamžiku vstupu na burzu, který Rohlík plánuje v horizontu pěti let, lze konkrétní mix aktiv nabízených investorům ještě zvážit.

Čupr zároveň na konci ledna spustil nový fond Rohlík Growth Fund spoluvlastněný finanční skupinou J&T, který cílí na sedmiletý investiční horizont a jeho jediným aktivem jsou akcie společnosti Rohlík Group. Peníze získané od investorů v tomto fondu mají směřovat právě na technologický rozvoj firmy. Fond plánuje držet až dvanáct procent akcií Rohlík Group.

Gigant Amazon nebo podobně jako Rohlík fungující britské Ocado vstoupily na burzu jako jedna integrální firma. Případné dělení byznysu po vstupu na burzu je už podle Čupra velmi složité. Zároveň podle svých slov nechce ohrozit akcionáře spin-offem žádné z částí aktiv - nová linie byznysu, prodej softwaru pro logistiku, proto v každém případě zůstane pod křídly Rohlík Group.