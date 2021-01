Do on-line supermarketu Rohlik.cz vstupuje investor z Francie | E15.cz

Do společnosti Velká pecka, která provozuje on-line supermarket Rohlik.cz, vstupuje francouzský investor Partech Partners SAS. O transakci na svých stránkách informoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který ji posuzuje. Na rozhodnutí úřadu upozornily Hospodářské noviny.

Podle oznámení úřadu by francouzský investiční fond měl Velkou pecku kontrolovat společně s jejím dosavadním majitelem Tomášem Čuprem. „K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti online maloobchodního prodeje potravinářského a nepotravinářského zboží denní potřeby,“ uvedl úřad na internetových stránkách. Úřad transakci posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, rozhodnutí by tak měl vydat do 20 dní.

Mluvčí on-line supermarketu Rohlík.cz Zdenka Svoboda vstup francouzské firmy zatím odmítla komentovat. „Informace uvedeme v pravý čas,“ doplnila. Tomáš Čupr už v minulosti avizoval, že Velká pecka hledá investora.

E-shop Rohlik provozuje firma Velká pecka, ve které Čupr vlastní většinový podíl. Partnerem je investiční skupina Miton. V roce 2019 Rohlik.cz zvýšil meziročně obrat o 60 procent na více než čtyři miliardy korun. Obchodu také vzrostl oproti roku 2018 více než dvojnásobně provozní zisk EBITDA na 60 milionů.

Letošní rok bude pravděpodobně kvůli pandemii koronaviru ještě úspěšnější, zájem o on-line nákup potravin se významně zvýšil a Rohlik.cz na stoupající poptávku reagoval zvýšením svých kapacit. V Praze otevřel druhý sklad a v Brně se přestěhoval do větších prostor v nových halách v bývalém areálu Zetoru v Líšni.