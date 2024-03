Nabídku příspěvků přichystalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Aby dosáhlo na využití evropských peněz a neplatilo příspěvky „ze svého“, musí se touto cestou zobchodovat alespoň 4555 vozů, uvedl již dříve Marian Piecha, vrchní ředitel sekce fondů EU na tomto ministerstvu.

Prodejci aut už nyní s klienty předchystali k podpisu smlouvy o nákupu auta s tím, že k jejich uzavření dojde v okamžiku, kdy NRB začne žádosti přijímat. Zatím se ale počítají pouze na desítky – většina živnostníků a firem nicméně vyčkává na okamžik, až bude program naplno spuštěn. I proto že ho srážejí mimo jiné opakovaná zpoždění, což kritizují zejména prodejci aut.

„Objednávky do výroby i rezervace vozů přijímáme už od 1. ledna 2024. Oproti loňskému období ledna a února vidíme letos zhruba dvojnásobné množství poptávek po elektrických vozech,“ říká Martin Feller, ředitel prodeje společnosti Louda Auto, největšího prodejce nových vozů Škoda a Hyundai v Česku. A připomíná, že příspěvek je možné dostat i na pořízení zánovního vozu do šesti měsíců stáří a nájezdu šest tisíc kilometrů.

Získání příspěvku je podmíněno tím, že si žadatel musí pořídit vůz na úvěr. Leasingové společnosti tak mají žně. „Poplatek za vyřízení dotace se pohybuje v řádu tisíců, někdy i nižších desítek tisíc. Snažíme se poplatky minimalizovat ve spolupráci s partnery, kteří poskytují tyto úvěry,“ dodává Feller. Ne všechny si ale nechají za vyřízení žádosti zaplatit, například ČSOB Leasing to provede zdarma. Za úvěr si účtuje sazbu od 5,99 procenta ročně. V podobné výši se pohybují sazby konkurence.

Louda Auto předběžně počítá s tím, že program bude spuštěn 15. března, stejně jako ostatní oslovení dealeři ale bere termíny NRB a ministerstva s rezervou. „Považuji to za velké selhání vlády, téma není dobře komunikované a vysvětlené. Dokonce ani my prodejci nevíme, odkdy a jak přesně budeme moci podporu nabízet. To je přeci šílené,“ zlobí se majitel dealerství Pyramida Průhonice Jiří Sudík. „Vidíme to na inzerci, které v médiích rapidně ubylo, protože prodejci stále nemají přesné informace, byť se má výzva brzy spustit.“

Že podpora není dobře administrativně připravená, kritizuje také automobilový expert EY Petr Knap a nabádá k budoucímu zlepšení její formy: „Pro využití podpory i ze strany větších firem by nebylo špatné najít cestu, jak umožnit variantu operativního leasingu.“ Ten díky možnosti častější obměny vozového parku velké firmy využívají nejvíce.

Jak probíhá vyřízení žádosti o dotaci „Vzhledem k tomu, že je získání dotace podmíněno nákupem vozidla skrze úvěrové financování, všichni klienti budou vozidla financovat prostřednictvím finančních partnerů prodejců. Vyřízení dotace je pro klienta velmi jednoduché. Po výběru bezemisního vozidla podepíše s financující institucí smlouvu a zároveň záruku k úvěru od Národní rozvojové banky. Poté podá žádost o podporu a po schválení uhradí smluvenou akontaci. Po předání vozidla dochází k čerpání úvěru, přičemž samotný příspěvek bude vyplacen přímo na účet klienta.“ Petr Suk, vedoucí oddělení prodeje nových vozů v AutoPalace Spořilov.

„Na základě vyhlášení dotační výzvy jsme na všech značkách zaznamenali zvýšený zájem o osobní vozy s elektrickým pohonem, které se s jejím započtením významně cenově přiblížily spalovacím alternativám,“ říká vedoucí prodeje nových vozů v Autopalace Spořilov Petr Suk. Přestože tato společnost patří k největším tuzemským prodejcům osobních aut, v rámci projektu ministerské podpory má její spořilovská pobočka zatím k prodeji předpřipravených jen osm vozů.

Většina zájemců s nákupem zatím i zde vyčkává. Firmy a živnostníci se v Autopalace nejčastěji zajímají o elektrický Ford Mustang Mach-e a o MG4 z dílny čínské automobilky. Předběžná poptávka po elektrických užitkových vozech je naopak navzdory avizované podpoře mizivá.

K často poptávaným modelům patří také Enyaq Škody Auto. Její české zastoupení se spolu s Volkswagen Financial Services snaží podnikatele lákat na nulové úročení a předplacený servis zdarma. Nyní do nabídky přidaly i vyřízení žádosti o vládní dotaci.

Poptávka po ryze elektrických vozech na světových trzích ochlazuje a jejich prodeje rostou pomaleji, než se očekávalo. Zároveň se zostřuje konkurence, jelikož bateriových modelů na trhu přibývá. Proto se k cenovému podbízení v posledních měsících uchyluje většina významných automobilek. A snaží se nezávisle na chystaném státním příspěvku zaujmout zákazníky nabídkami i o několik statisíců pod standardními ceníky.