V autoprůmyslu přituhuje. Výrobci přiznávají, že získávají o desítky procent méně objednávek na nová auta, prodeje čistě elektrických modelů rostou pomaleji , než se čekalo. Teslou vyvolaná cenová válka navíc tlačí na marže, a to v době, kdy musí celý obor ve velkém investovat do výroby elektromobilů. Tu se snaží získat také kolínský závod Toyoty. „Je to existenční otázka,“ říká viceprezident české Toyoty Robert Kiml. Stejnou funkci zastává i ve Sdružení automobilového průmyslu, jehož členy jsou všechny významné podniky tuzemského automobilového sektoru.

Jak byste popsal náladu v automobilovém průmyslu?

Pojďme to rozdělit. Výroba zatím stále jede na maximum i díky objednávkám z předloňského a loňského roku. Dodavatelské řetězce se stabilizovaly, když pominu krizi v Suezu. Čipová krize přešla, důsledky války na Ukrajině také do značné míry polevily, nedostatek automobilů a dlouhé čekací lhůty pominuly. Našli jsme protiopatření, která začínají fungovat.

Výrobci se nicméně netají tím, že získávají až o třetinu méně nových objednávek. Jak velký je to problém? Pociťujete tak velký pokles také v Toyotě?

Ano, aktuálně takový pokles pociťujeme. Čerpáme ale z minulého roku, kdy jsme měli rekordní prodeje v Česku i v Evropě. Na kontinentu se povedlo prodat téměř 1,2 milionu aut a dosáhnout skoro sedmiprocentního podílu na trhu. Dařilo se. Faktem ale je, že auta jsou podstatně dražší. A cena je pro mnoho zákazníků limitující. Stává se, že z těchto důvodů odcházejí a zkrátka nenakupují. Ke zdražování dochází i proto, že neustále vznikají nová pravidla, která totálně překreslují mapu našeho byznysu. Green Deal, omezení spalovacích motorů a tak dále. To všechno je založeno na něčem, co samo o sobě ještě nefunguje.

Pokud bude zákazník dál šetřit a prodeje po poklesu o desítky procent zase nezačnou růst, budou automobilky v Evropě pod velkým tlakem?

Budou. Ještě v letech 2021 a 2022 těžily z toho, že byl nových aut na trhu nedostatek, a tak zmizela většina slev. Ty se nyní ve velkém vracejí, výrobci se snaží motivovat lidi k nákupu, čímž si snižují marži a ziskovost. Konkurenční prostředí je mnohem ostřejší než v minulých dvou letech.

Přežijí to všichni?

Ne. Nemohou. Všichni jsme teď viděli protesty zemědělců. Podobné situaci čelí i firmy ve výrobě, průmyslu a tak dále. Přijdou čínští výrobci a ti evropští budou mít velké potíže konkurovat autům dováženým z Asie a jiných kontinentů.

Kolínský závod Toyoty. | E15 Michael Tomeš

Tím spíš, pokud bude například čínský gigant BYD vyrábět elektromobily přímo v Maďarsku.

Tomu se říká, jak obejít 30procentní importní daně z Číny. Baterie tvoří asi šedesát procent ceny elektromobilu. Pokud máte kontrolu nad zdroji, a tu BYD má, můžete vyrábět a prodávat podstatně levněji. Když BYD prodává svou baterii Toyotě, Volkswagenu nebo Mercedesu, tak samozřejmě s velkou marží. O tu jsou elektrické vozy BYD levnější.

Tradiční rivalové Volkswagen, Renault a Stellantis uvažují, že by spojili síly, aby díky úsporám zvládli nabídnout levnější elektromobil. Jsou některé jejich značky ohrožené?

V horizontu pár let ty značky ohrožené nejsou, čínská konkurence má zatím v Evropě zanedbatelný tržní podíl. Dlouhodobě to ale může být i dvacet a více procent a to je problém. Čína ovládá nejen doly, ale zejména zpracovatelský průmysl, který vzácné kovy extrahuje. Bez Číny to dnes nejde, protože na otevření dolu potřebujete alespoň pět let, spuštění fabriky zabere další tři roky a mezitím byste už měl vyrábět sedmdesát procent elektrických aut. To jsou nerostné zdroje, Evropa bohužel ale nedokáže konkurovat ani cenou energií, které má podstatně dražší a tak to i zůstane. Dekarbonizace si vyžádá obrovské náklady.

Takže čekáte, že čínské automobilky na evropských trzích skutečně výrazněji uspějí?

Jelikož jsou o dvacet až třicet procent levnější, uspějí, pokud EU neochrání své výrobce. Ochranářská opatření by na druhou stranu vytvořila obchodní válku. Není to ale jen o Číně, levnější energie než Evropa má i Japonsko nebo Jižní Korea.

Co by měla Evropa dělat, aby byla v lepší pozici?

Přehodnotit, jestli například rychlost dekarbonizace ekonomiky odpovídá jejím reálným možnostem. Žijeme v globalizovaném světě a musíme zůstat konkurenceschopní jako kontinent. Green Deal je hotová věc, jednotlivé předpisy je ale ještě možné upravovat. Věřím, že blížící se evropské volby vyhrají lidé, kteří razí pragmatičtější a konzervativnější přístup a budou méně ideologičtí.

Velké nadnárodní společnosti jako Continental, Bosch nebo Volkswagen ruší pracovní místa, což se už přímo dotýká i zaměstnanců v Česku. Je to jen první vlnka, nebo ještě přituhne?

Přituhne. Průmysl čeká stagnace, objednávek ubývá. Než se trh stabilizuje, výdělky lidí musí dohnat hyperinflaci, kterou jsme prošli. To bude chvíli trvat. Je otázka, jak se k tomu postavíme. Firmy budou mít obrovské náklady, pokud budou chtít zůstat. Takže se budou snažit osekávat, co jen bude možné.

Robert Kiml Vystudoval ČVUT, doktorát dokončil na Tokijské univerzitě, kde následně tři roky učil. V české Toyotě působí od roku 2004. Vystřídal různé inženýrské i manažerské pozice, nyní působí jako viceprezident pro výrobu. Tuto pozici zastával dříve i v polské Toyotě. Je také viceprezidentem Sdružení automobilového průmyslu.

Bude se to dít i v Toyotě?

Neplánujeme propouštět a doufám, že se tak nestane ani v budoucnu. Záležet to bude i na tom, jak draze se auta v Česku vyrobí. Pracovní trh je u nás extrémně neflexibilní, což může mít negativní důsledky. Vládní garnitura neustále vykládá, že nikdo nezavřel fabriku a podobně. To je ale jen polovina pravdy. Protože je nejisté, kde se budou vyrábět budoucí modely aut a díly. Může se stát, že výroba energeticky náročných dílů v Česku skončí a budou se sem jen dovážet. Například díly z hliníku, které potřebujete roztavit a odlít. Je těžké v tomto konkurovat Turecku nebo Číně. Dovézt je odtamtud do Česka může být levnější i po započtení přepravy. To je první krok. V tom druhém si mohou automobilky říct, že se jim nevyplatí auta v Česku nebo Evropě ani montovat, když nejsou dodavatelé „po ruce“. To hrozí všem automobilkám, od Toyoty po Volkswagen. Nikdo nemá nic garantováno jenom proto, že tu ty závody už stojí.