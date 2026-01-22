IKEA v dubnu stáhne z prodeje ikonickou modrou tašku. Prodávala se 30 let
- Modrá taška FRAKTA, jeden z nejznámějších symbolů švédského nábytkářského řetězce IKEA, projde změnou.
- Taška se postupem let stala fenoménem.
Ikonická modrá taška FRAKTA od IKEA se chystá na změnu. Řetězec v dubnu stáhne z prodeje dosavadní verzi a nahradí ji aktualizovaným modelem. Firma ujišťuje, že nejde o konec jednoho z jejich nejznámějších produktů, který byl na trhu déle než 30 let, ale o jeho modernizaci. Podrobnosti o nové podobě zatím nezveřejnila, slíbeny jsou v průběhu března.
Taška, která původně sloužila jen k přenášení nákupů z obchodních domů, se během více než tří dekád stala globálním fenoménem a běžnou součástí domácností. Ve Švédsku ji má doma téměř každá rodina, podobně silnou pozici má i v dalších zemích včetně Česka. IKEA zdůrazňuje, že nový model zůstane věrný původnímu účelu a praktickému využití.
Změna přichází v době, kdy se řetězec snaží postupně obnovovat i své ikonické produkty v souladu s cíli v oblasti udržitelnosti a materiálů. Taška FRAKTA je vyráběna minimálne z 60 procent z recyklovaného polypropylenu a patří k nejrozpoznatelnějším symbolům značky.