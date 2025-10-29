Předplatné

Pro co vyrazit do německé IKEA? TOP 10 věcí, u kterých Češi ušetří i několik tisíc

STOCKHOLM (třímístná pohovka)

STOCKHOLM (třímístná pohovka) Zdroj: ikea.com

Aleš Ligas
Aleš Ligas
Chystáte se na podzimní výlet do Německa? Možná se vyplatí přibalit i nákupní seznam. A vozík za auto. V německé IKEA totiž některé produkty stojí citelně méně než v té české. Podívejte se na výběr deseti nejvýhodnějších kousků, na nichž můžete ušetřit tisíce korun.

10. Lednice s mrazničkou SKOGSNÄS

SKOGSNÄS (Lednice s mrazničkou)SKOGSNÄS (Lednice s mrazničkou) | Zdroj: ikea.com

Cena v české IKEA: 24 990 korun

Cena v německé IKEA: 21 846 korun (899 eur)

Rozdíl: −3144 korun

Kombinovaná vestavná lednice s mrazničkou SKOGSNÄS se u našich západních sousedů prodává citelně levněji. Moderní spotřebič s úsporným provozem a minimalistickým designem v Německu vyjde o více než tři tisíce korun levněji. Pokud tedy plánujete větší nákup domácích spotřebičů, může se cesta do německé IKEA vyplatit.

9. Koberec RASTPLATS

RASTPLATS (koberec)RASTPLATS (koberec) | Zdroj: ikea.com

Cena v české IKEA: 7990 korun

Cena v německé IKEA: 4836 korun (199 eur)

Rozdíl: −3154 korun

Ručně vyráběný tkaný koberec RASTPLATS se v Německu prodává téměř o 40 procent levněji než v Česku. Zatímco český zákazník za něj zaplatí bezmála osm tisíc korun, v německé IKEA ho pořídí za necelých pět tisíc. Z analýzy všech produktů, které se prodávají v obou zemích, vyplynulo, že nižší cenu má v Německu celkem 3389 produktů z 9270 položek.

8. Skříňka LOMMARP

LOMMARP (Skříňka, tmavě modro-zelená)LOMMARP (Skříňka, tmavě modro-zelená) | Zdroj: ikea.com

Cena v české IKEA: 9990 korun

Cena v německé IKEA: 6780 korun (279 eur)

Rozdíl: −3210 korun

Elegantní tmavě modro-zelená skříňka LOMMARP patří mezi produkty, které se v Německu stále vyplatí. V Německu za ni zaplatíte o třetinu méně než v Česku. Stylový kousek s retro nádechem tak může být ideálním suvenýrem z výletu do Drážďan nebo Norimberku.

7. TV stolek LANESUND 

LANESUNDLANESUND | Zdroj: ikea.com

Cena v české IKEA: 11 990 korun

Cena v německé IKEA: 8481 korun (349 eur)

Rozdíl: −3509 korun

O čtvrtinu levněji koupíte v Německu také televizní stolek LANESUND. Za stylový kus nábytku s decentním skandinávským designem zaplatíte v německé IKEA 349 eur, tedy v přepočtu zhruba osm a půl tisíce korun, v Česku vyjde jeho pořízení na téměř 12 tisíc.

6. Příborník IDANÄS

IDANÄS (příborník)IDANÄS (příborník) | Zdroj: ikea.com

Cena v české IKEA: 12 990 korun

Cena v německé IKEA: 9210 korun (379 eur)

Rozdíl: –3780 korun

Vyrazit přes hranice by se mohlo vyplatit také pro příborník IDANÄS z  tmavě hnědého mořeného dřeva. V Česku vás pořízení tohoto nábytku do jídelny přijde na téměř 13 tisíc, v Německu za něj dáte 379 eur, tedy v přepočtu zhruba devět tisíc.

5. Třímístná pohovka STOCKHOLM STOCKHOLM (třímístná pohovka)STOCKHOLM (třímístná pohovka) | Zdroj: ikea.com

Cena v české IKEA: 49 990 korun

Cena v německé IKEA: 46 146 korun (1899 eur)

Rozdíl: −3844 korun

O něco nižší cenu má v Německu také třímístná pohovka STOCKHOLM. Levnější je v tamní IKEA zhruba o čtyři tisíce korun, což vzhledem k její vyšší pořizovací ceně představuje zhruba osmiprocentní rozdíl.

Proč jsou některé produkty v Německu levnější než v Česku, i když je u našich západních sousedů průměrná mzda téměř dvojnásobná? Podrobnou analýzu najdete pod odkazem níže.

4. Vitrína LANESUND

LANESUND (vitrína)LANESUND (vitrína) | Zdroj: ikea.com

Cena v české IKEA: 14 990 korun

Cena v německé IKEA: 10 911 korun (449 eur)

Rozdíl: −4079 korun

Vitrína LANESUND patří mezi produkty, které se v Německu prodávají výrazně levněji než v Česku. Rozdíl přesahuje čtyři tisíce korun, tedy zhruba 27 procent z ceny.

3. Třímístná pohovka ÄPPLARYD

ÄPPLARYD (třímístná pohovka)ÄPPLARYD (třímístná pohovka) | Zdroj: ikea.com

Cena v české IKEA: 21 990 korun

Cena v německé IKEA: 16 986 korun (699 eur)

Rozdíl: −5004 korun

Třímístná pohovka ÄPPLARYD, která se v Česku prodává za téměř 22 tisíc korun, se dá v Německu pořídit v přepočtu o pět tisíc levněji. Obdobný rozdíl je i u dvoumístné pohovky, která stojí o 4,5 tisíce méně než v Česku.

2. Skříňka s dvojitými prosklenými dvířky IDANÄS

IDANÄS (Skříňka s dvojitými prosklenými dvířky)IDANÄS (Skříňka s dvojitými prosklenými dvířky) | Zdroj: ikea.com

Cena v české IKEA: 15 990 korun

Cena v německé IKEA: 10 911 korun (449 eur)

Rozdíl: −5079 korun

Skříňka s dvojitými prosklenými dvířky z řady IDANÄS patří mezi výrobky, u nichž je rozdíl mezi českou a německou cenou nejvýraznější. V německé IKEA stojí o více než pět tisíc korun méně, což představuje přibližně třetinový rozdíl. Tento kus nábytku tak dobře ilustruje, jak výrazně se mohou ceny shodných produktů mezi oběma trhy lišit.

1. Kuchyňské pracovní desky SKOGSÅ a BARKABODA BARKABODA (pracovní deska na míru)BARKABODA (pracovní deska na míru) | Zdroj: ikea.com

Cena v české IKEA: 14 000 korun

Cena v německé IKEA: 7266 korun (299 eur)

Rozdíl: −6734 korun

Největší absolutní rozdíl v cenách mezi českou a německou IKEA je u kuchyňských desek na míru. Vyrazit z Česka do Německa by se mohlo vyplatit například pro desky s názvem BARKABODA nebo SKOGSÅ.

V české IKEA je možné pořídit metr těchto dýhovaných desek z ořechu a dubu za 14 tisíc korun, v Německu je ale cena poloviční, metr pořídíte za 299 eur, tedy v přepočtu za 7266 korun. Výrazný cenový rozdíl je také u kuchyňské desky. Metr desky je v Německu levnější o šest tisíc korun.

Na dvacet produktů s nejvýraznějšími cenovými rozdíly se můžete podívat v přehledu níže:

